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Miércoles, 08 de abril de 2026
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César Farías

Duras críticas contra el DT venezolano César Farías por acumular racha de derrotas tras perder en su debut en Copa Libertadores

abril 8, 2026
Por: Luis Cifuentes
César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
El entrenador venezolano cayó con su equipo en el primer partido de la fase de grupos del torneo continental.

El entrenador venezolano César Farías es blanco de duras críticas luego de caer en su debut en la Copa Libertadores con el Barcelona de Ecuador, equipo al que arribó a inicios de este 2026.

El Barcelona de Ecuador cayó en condición de local 1 a 0 ante Cruzeiro de Brasil y sumó cinco derrotas consecutivas en su propia casa en Guayaquil en el torneo continental.

El equipo de Farías no pudo ante el poderoso rival brasileño y terminó cayendo por la mínima diferencia. Tras el resultado, los aficionados no dudaron en apuntar contra el exentrenador de la selección venezolana por su rendimiento en condición de local ante su público.

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“A César Farias se le complica proponer”; ” Hoy toca decirle que la falló el profe, toda de él”; “César Farias hoy falló con el planteamiento ofensivo”; “Bloque bajo del Barcelona de César Farias jugando como local ante el Cruzeiro de Artur Jorge”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Y es que en las dos fases previas de la Copa Libertadores antes de llegar a la fase de grupos, Barcelona perdió por la mínima diferencia ante Botafogo y Argentinos Juniors.

A su vez, en la pasada edición de la Copa Libertadores, el equipo de Guayaquil perdió 3 a 2 ante River Plate y 1 a 0 ante Universitario de Perú.

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Cabe resaltar que el equipo venezolano comparte grupo, además de Cruzeiro, con Boca Juniors de Argentina y Universidad Católica de Chile.

El próximo encuentro por el torneo continental será ante Boca Juniors el próximo 14 de abril.

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