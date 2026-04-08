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Miércoles, 08 de abril de 2026
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La Vinotinto

Jefferson Savarino rompió el silencio tras las declaraciones de Salomón Rondón y le respondió al capitán de La Vinotinto

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Jefferson Savarino, jugador del Fluminense - Foto: EFE
Jefferson Savarino, jugador del Fluminense - Foto: EFE
El jugador venezolano ofreció declaraciones sobre lo dicho por Rondón al final del juego por Copa libertadores de su equipo, Fluminense, ante La Guaira.

El extremo venezolano al servicio del Fluminense de Brasil, Jefferson Savarino, le respondió a su compatriota Salomón Rondón, quien lo criticó por haberse ausentado de la última convocatoria de la selección de Venezuela para los amistosos de la fecha FIFA ante Trinidad y Tobago y Uzbekistán.

Savarino aseveró no estar en las mejores condiciones para jugar por lo que no acató el llamado del técnico Oswaldo Vizcarrondo para estos juegos amistosos; sin embargo, el futbolista apareció en el listado titular del Fluminense para el partido contra Corinthians por el torneo local tras finalizada las fechas de las selecciones.

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Esto no le gustó a Rondón, quién a través de su cuenta de Instagram, mostró su inconformidad con lo ocurrido: "jajaja increíble, de no estar en condiciones a jugar titular. cero sentido de pertenencia. Sigan pidiéndolo, indolentes".

Al término del partido de Fluminense por Copa Libertadores, que terminó igualado 0-0 contra Deportivo La Guaira, Savarino habló con la prensa y se refirió a lo dicho por Rondón que, según sus palabras, lo dejaron sorprendido.

“La verdad fue algo que me sorprendió, viniendo más de un compañero de selección, pero bueno. ‘Salo’ es un jugador al cual siempre he respetado y él lo sabe, tanto dentro como fuera del campo”, fue lo primero que dijo el extremo.

Posteriormente, explicó lo que ocurrió: “Mi ausencia en la selección fue siempre en comunicación con la Federación. Venía con una sobrecarga y una contractura en mi pierna derecha; sabemos que no es una lesión, pero requiere siete u ocho días parado, luego de estar quieto, me sentí bien para el partido contra Corinthians y por eso jugué”.

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Savarino terminó sus declaraciones asegurando que siempre estuvo en comunicación con La Vinotinto y que quería que el tema se quedara hasta ahí: “Creo que ahora tenemos que estar más unidos que nunca y esperar este proceso de Vizcarrondo, quiero dejar en claro que mi compromiso con la selección va a ser siempre lo primordial”.

Sus palabras buscan bajar el tono a la controversia y que los jugadores venezolanos que están en la mira del seleccionador para las próximas convocatorias y la disputa de las siguientes eliminatorias, tengan un buen ambiente al interior de La Vinotinto.

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