El colombiano Luis Suárez está imparable con el Sporting de Lisboa y fue reconocido como el "jugador del mes" en la liga de Portugal

El delantero colombiano Luis Javier Suárez vive su mejor momento y se encuentra imparable con el Sporting de Lisboa en la liga de Portugal, en donde recientemente recibió un importante reconocimiento.

El artillero samario recibió este jueves el premio como "El mejor jugador" de enero en la liga. Suárez ya había recibido una distinción este mes cuando fue nombrado como "El mejor delantero" de enero.

En el comunicado emitido por la Liga Portugal señaló: "Luis Suárez debutó en enero en la lista oficial de premios de la Liga Portugal... y por partida doble".

"Tras ser nombrado Jugador Avanzado Continental del Mes, el número 97 de los Lions también ganó el premio al Jugador Betclic del Mes de la Liga Portugal, con un 37,04% de los votos de los entrenadores de la competición", agregó.

Además, detalló que el colombiano, de 28 años, ha sido fundamental para el ataque del conjunto 'verdiblanco', rindiendo a un gran nivel.

VEA TAMBIÉN Continúa la novela sobre el futuro de Edwuin Cetré; Paranaense habría hecho una nueva oferta por el colombiano o

"En esta elección, Suárez superó a los competidores de Begraoui (Estoril Praia), con el 16,67% de los votos, y Pavlidis (SL Benfica), que obtuvo el 12,04% de las preferencias", concluye el comunicado de la liga.

En lo que va de la liga, el artillero de la selección Colombia acumula en su historial un total de 20 goles y cuatro asistencias, haciendo cada vez más notorio que se ha vuelto parte fundamental del sistema de ataque del Sporting.

No obstante, la noticia llega en un momento en el que suenan las alarmas en la 'Tricolor', pues fuera del reconocimiento, este jueves también se conoció que el atacante presenta problemas físicos que estarían afectan su rendimiento.

Medios en Portugal y el mundo afirman que Suárez presenta una molestia en el ligamento de su rodilla derecha, algo que se habría dado tras un choque que sufrió en un partido reciente. Su entrenador confirmó que no pudo realizar los ejercicios de presión alta con normalidad, además, de que jugó con dolor.