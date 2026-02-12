NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
Jueves, 12 de febrero de 2026
Luis Suárez

El colombiano Luis Suárez está imparable con el Sporting de Lisboa y fue reconocido como el "jugador del mes" en la liga de Portugal

febrero 12, 2026
Por: Diana Pérez
Luis Suárez | Foto: EFE
Luis Suárez | Foto: EFE
La noticia llega en un momento en el que suenan las alarmas en la 'Tricolor', pues fuera del reconocimiento, este jueves también se conoció que el atacante presenta problemas físicos que estarían afectan su rendimiento.

El delantero colombiano Luis Javier Suárez vive su mejor momento y se encuentra imparable con el Sporting de Lisboa en la liga de Portugal, en donde recientemente recibió un importante reconocimiento.

El artillero samario recibió este jueves el premio como "El mejor jugador" de enero en la liga. Suárez ya había recibido una distinción este mes cuando fue nombrado como "El mejor delantero" de enero.

En el comunicado emitido por la Liga Portugal señaló: "Luis Suárez debutó en enero en la lista oficial de premios de la Liga Portugal... y por partida doble".

"Tras ser nombrado Jugador Avanzado Continental del Mes, el número 97 de los Lions también ganó el premio al Jugador Betclic del Mes de la Liga Portugal, con un 37,04% de los votos de los entrenadores de la competición", agregó.

Además, detalló que el colombiano, de 28 años, ha sido fundamental para el ataque del conjunto 'verdiblanco', rindiendo a un gran nivel.

o

"En esta elección, Suárez superó a los competidores de Begraoui (Estoril Praia), con el 16,67% de los votos, y Pavlidis (SL Benfica), que obtuvo el 12,04% de las preferencias", concluye el comunicado de la liga.

En lo que va de la liga, el artillero de la selección Colombia acumula en su historial un total de 20 goles y cuatro asistencias, haciendo cada vez más notorio que se ha vuelto parte fundamental del sistema de ataque del Sporting.

No obstante, la noticia llega en un momento en el que suenan las alarmas en la 'Tricolor', pues fuera del reconocimiento, este jueves también se conoció que el atacante presenta problemas físicos que estarían afectan su rendimiento.

Medios en Portugal y el mundo afirman que Suárez presenta una molestia en el ligamento de su rodilla derecha, algo que se habría dado tras un choque que sufrió en un partido reciente. Su entrenador confirmó que no pudo realizar los ejercicios de presión alta con normalidad, además, de que jugó con dolor.

Temas relacionados:

Luis Suárez

Futbolistas

Portugal

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El drama de la familia Sequea con cuatro integrantes presos del régimen venezolano y dos militares pedidos en extradición desde Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Díaz-Canel dura menos que Delcy Rodríguez. Habrá qué ver para dónde va esto": Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente de Bolivia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Diosdado Cabello se pronuncia de nuevo sobre la captura del dictador Maduro: "Se lo llevaron bajo el asedio de bombas, a mí la arrechera no se me ha quitado"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Régimen venezolano

"Sabemos que está vivo, pero en malas condiciones": hermana de Anyelo Heredia, militar preso del régimen, pide a Delcy Rodríguez poder verlo

Foto de referencia (EFE)
Manifestaciones

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Diosdado Cabello, cómplice de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello se pronuncia de nuevo sobre la captura del dictador Maduro: "Se lo llevaron bajo el asedio de bombas, a mí la arrechera no se me ha quitado"

Carlos Julio Rojas | Foto: AFP
Excarcelaciones en Venezuela

"No me doblegaron y la dignidad me hizo libre": ex preso político venezolano Carlos Julio Rojas sobre su reciente excarcelación

Manifestaciones en Venezuela - AFP
Presos políticos

¿Qué impacto pueden tener las masivas manifestaciones por la libertad que tienen lugar en Venezuela?

Más de Deportes

Ver más
Jugadoras selección Colombia Femenina Sub-20 - Foto: EFE
Sudamericano Sub 20

Selecciones femeninas de Colombia y Venezuela Sub-20 buscan la gloria en el Sudamericano de la categoría en Paraguay

Fanático de los Navegantes del Magallanes - Foto de referencia: EFE
LVBP

Magallanes impuso su autoridad ante Caribes y 'picó adelante' en el "Chico" Carrasquel en la final de la LVBP

Carlos Alcaraz gana el Abierto de Australia ante Djokovic - AFP
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz conquista el Abierto de Australia y vence a Novak Djokovic: "Ha sido un honor"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
'Pipe Tuluá' y Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Narcotraficante 'Pipe Tuluá', extraditado a Estados Unidos, afirma que le entregó dinero al hermano de Gustavo Petro para presuntamente financiar su campaña presidencial de 2022

Foto X: @Southcom
Operación Lanza del Sur

Con acciones militares en el poderoso portaviones USS Gerald R. Ford, Estados Unidos confirma continuación de su Operación Lanza del Sur en el Caribe

Jugadoras selección Colombia Femenina Sub-20 - Foto: EFE
Sudamericano Sub 20

Selecciones femeninas de Colombia y Venezuela Sub-20 buscan la gloria en el Sudamericano de la categoría en Paraguay

Calor - Foto Canva
Medio Ambiente

Diez años del Acuerdo de París: avances limitados frente a una crisis climática que se acelera

Fanático de los Navegantes del Magallanes - Foto de referencia: EFE
LVBP

Magallanes impuso su autoridad ante Caribes y 'picó adelante' en el "Chico" Carrasquel en la final de la LVBP

Juan Pablo Guanipa y su hijo Ramón - EFE
Juan Pablo Guanipa

Hijo de Juan Pablo Guanipa mostró la boleta de excarcelación de su padre y reveló que el dirigente no violó ninguna de las medidas cautelares impuestas por el régimen

Delcy Rodríguez y María Corina Machado / FOTO: EFE
Oposicion venezolana

¿Es posible que haya un acercamiento entre el régimen y la oposición en Venezuela?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre