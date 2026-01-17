Diez años del Acuerdo de París: avances limitados frente a una crisis climática que se acelera

Firmado en 2015 durante la COP21 y en vigor desde 2016 , el Acuerdo de París nació con el objetivo de limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C , mediante compromisos nacionales de reducción de emisiones revisadas cada cinco años, cooperación internacional y financiamiento climático. Diez años después, el tratado sigue siendo una referencia central para las políticas climáticas, sin embargo enfrenta serias dificultades para cumplir con sus metas más ambiciosas.

El balance, según José María Baldasano , experto en cambio climático y catedrático de Ingeniería Ambiental del Politécnico de Cataluña es claro pero incómodo. “Es un equilibrio complicado, no es un equilibrio que nos haga estar contentos; se puede catalogar como pobre, aunque la situación sería mucho peor si no hubiera existido el Acuerdo de París” Para el académico, el tratado funciona de forma limitada.

Uno de los principales logros del acuerdo ha sido el cambio de percepción global frente a la crisis climática. “A nivel mundial se ha tomado conciencia real de las consecuencias que ya está provocando el cambio climático” Esa conciencia se ha convertido en Múltiples iniciativas públicas y privadas, desde políticas locales hasta compromisos empresariales, que hace una década eran impensables, sin embargo, el punto crítico sigue siendo el mismo: las emisiones no disminuyen.

El aumento de temperatura debe analizarse en períodos largos, debido a la interacción entre fenómenos como El Niño y La Niña y la tendencia sostenida al calentamiento causado por las emisiones humanas. Por eso, organismos como la Organización Meteorológica Mundial realizan un seguimiento detallado por año antes de confirmar que el planeta ha superado definitivamente ese umbral.

Sobre si aún es posible cumplir los objetivos del acuerdo, el experto plantea dos escenarios. El primero, optimista, reconoce que todavía existen posibilidades limitadas de estabilizar el calentamiento global, aunque el CO₂ ya emitido permanecerá en la atmósfera durante siglos.

El segundo escenario es más político que científico. Baldasano alerta sobre el avance del negacionismo climático, especialmente en Estados Unidos , donde sectores de poder consideran la neutralidad de emisiones como una ideología. En contraste, destaca el papel de China , que ha asumido un liderazgo creciente con políticas claras de mitigación. “China ha tomado conciencia del problema y está aplicando medidas reales de reducción de emisiones” , dejando claro que el futuro del Acuerdo de París dependerá menos de los textos firmados y más de la voluntad política para cumplirlos.