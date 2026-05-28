Ejército de Estados Unidos confirmó que el régimen de Irán lanzó un misil balístico hacia Kuwait

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que el 27 de mayo, el régimen de Irán lanzó un misil balístico hacia Kuwait, el cual fue “interceptado con éxito” por las fuerzas kuwaitíes.

Según el mando militar, el ataque ocurrió a las 10:17 p. m. (ET) del miércoles, horas después de que las fuerzas islámicas lanzaron cinco drones de ataque de un solo sentido cerca del Estrecho de Ormuz.

El CENTCOM precisó que todos los drones fueron interceptados con éxito por las fuerzas de Estados Unidos, que también impidieron el lanzamiento de un sexto artefacto desde un sitio de control terrestre iraní en Bandar Abbas.

Los recientes actos fueron catalogados por estados Unidos como una “flagrante violación del alto el fuego por parte del régimen iraní”.

“El Comando Central de EE. UU. y los socios regionales permanecen vigilantes y mesurados mientras continuamos defendiendo a nuestras fuerzas e intereses de la agresión iraní injustificada”, detalló.

Tanto Estados Unidos como el régimen de Irán se han acusado mutuamente de violar la frágil tregua que mantienen vigente desde abril, tres meses después de que comenzara un conflicto en Oriente Medio con una oleada de ataques de Washington e Israel contra la república islámica.

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Este reciente intercambio de acusaciones es considerado el más grave desde el comienzo del alto el fuego, ya que Kuwait acusó a Irán de una "escalada peligrosa", sacudiendo los esfuerzos de las negociaciones en curso entre Washington y el régimen para poner fin al conflicto.

Respecto a los drones, los informes del régimen indican que las fuerzas islámicas abrieron fuego contra cuatro barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz sin autorización.

Cabe mencionar que Irán mantiene bloqueado este estrecho desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero. Mientras que EE. UU. impone un bloqueo a los puertos iraníes.