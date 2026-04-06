"Cometen muchos errores": técnico de Vasco Da Gama sobre la adaptación de los jugadores colombianos al fútbol brasileño

El director técnico del Vasco Da Gama de Brasil, Renato Gaúcho, habló sobre las dificultades a las que se enfrenta al tratar de integrar a los futbolistas extranjeros, especialmente en el fútbol brasileño.

Tras la más reciente derrota del ‘Gigante da Colina' 2 goles a 1 ante el Botafogo en el juego válido por la décima fecha del Brasileirao, el estratega manifestó que tanto a los futbolistas de Colombia como a los de Ecuador les cuesta la adaptación en el balompié de Brasil, debido a las diferencias tácticas y el ritmo en que se juega comparado con el fútbol colombiano.

Según el entrenador, los jugadores de estas nacionalidades, con el afán de tener protagonismo en el fútbol brasileño, tienden a cometer muchos errores, los cuales, por temas de tiempo, dificultan la adaptación.

En medio de su intervención, señaló que cuando estuvo en Gremio descubrió que les podría dar “luz verde” siempre y cuando ya se hubieran adaptado.

“Los jugadores colombianos y ecuatorianos necesitan mucho tiempo para adaptarse al fútbol brasileño. El fútbol brasileño, comparado con el colombiano, tiene una diferencia enorme, sobre todo tácticamente. Y eso lleva tiempo”, afirmó.

Respecto a la adaptación de los futbolistas colombianos Andrés Gómez, Johan Rojas, Carlos Cuesta y Marino Hinestroza, quienes hacen parte de la nómina del Vasco Da Gama, señaló que, aunque ha intentado corregirlos, considera que el tiempo es muy corto para llegar a cabo aplicar las respectivas recomendaciones.

“Tenemos cuatro colombianos en el equipo y siempre intento corregirlos. Y cometen muchos errores. Es mi trabajo, pero me falta tiempo. No puedo corregirlos al 100% de la noche a la mañana. Y está el problema de la adaptación”, expresó.

“Es difícil jugar cada tres días y corregir todo de los jugadores. Se ve que muchas veces toman decisiones equivocadas porque juegan así en Colombia o Ecuador. Intento corregirlos, pero se trata de adaptación; no sucede de la noche a la mañana”, agregó.

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Ante esto, dejo claro que la probabilidad de que el futbolista colombiano siga cometiendo errores en el futbol brasileño, mientras se adapta en su totalidad, es muy alta, más allá de los intentos que se hagan por corregirlos.

¿Cómo les ha ido a los jugadores cafeteros del Vasco Da Gama en la vigente temporada?

Andrés Gómez, extremo: 18 partidos, un gol y 2 asistencias.

extremo: 18 partidos, un gol y 2 asistencias. Johan Rojas, centrocampista: 15 partidos y 2 asistencias.

centrocampista: 15 partidos y 2 asistencias. Carlos Cuesta , defensor: 7 partidos, un gol y una asistencia.

, defensor: 7 partidos, un gol y una asistencia. Marino Hinestroza – 10 partidos, 0 goles, 0 asistencias.

Según el portal de datos y estadísticas deportivas Sofascore, el rendimiento de estos futbolistas se encuentra en un promedio de 6.7 y 6.9.