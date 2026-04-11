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Sábado, 11 de abril de 2026
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Neymar

Vuelve la esperanza para Neymar de ser convocado para el Mundial, pero debe cumplir la condición que le puso Carlo Ancelotti

abril 11, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Neymar Jr (EFE)
Neymar Jr (EFE)
El crack brasilero no fue tenido en cuenta para los últimos partidos de Brasil ante Francia y Croacia, pero no ha sido del todo descartado.

El italiano Carlo Ancelotti, director técnico de Brasil, abrió la puerta a la posibilidad de que Neymar esté en la lista definitiva de la Seleção que disputará el Mundial 2026, según dijo en una entrevista con L'Équipe publicada este sábado.

"Actualmente está siendo evaluado por la CBF (Federación Brasileña), por mí, y todavía tiene dos meses para demostrar que tiene las condiciones para disputar el próximo Mundial", dijo Carletto al diario deportivo francés.

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Neymar, de 34 años y máximo goleador de Brasil con 79 tantos en 128 partidos, quedó fuera de la última convocatoria nacional para los amistosos ante Francia y Croacia, y sigue distanciado de su mejor nivel físico.

En su regreso al Santos, Ney tiene apenas una decena de partidos entre el Brasileirão y Copa Sudamericana para convencer a Carletto de hacer parte de la lista mundialista, que se anunciará el 19 de mayo.

"Neymar ha hecho y sigue haciendo historia en el fútbol brasileño. Es un gran talento y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ganar el próximo Mundial", añadió el entrenador italiano.

Al ser preguntado si el exjugador del Barcelona y el Paris Saint-Germain debería estar al plenitud física para recibir el llamado, Ancelotti reconoció no saber la respuesta, pero consideró que "es capaz de volver al 100%".

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"Lo he dicho en varias ocasiones y es algo muy claro: voy a llamar a los jugadores que estén físicamente preparados. Tras su lesión de rodilla, Neymar ha vuelto bien, está marcando goles. Debe seguir por ese camino y mejorar su condición. Está en el buen camino", afirmó.

Ancelotti, quien se estrena como timonel de una selección nacional y es además el primer técnico extranjero en dirigir a la Seleção, también se refirió a las posibilidades de otros estandartes como el veterano zaguero Thiago Silva.

"Nunca miro la fecha de nacimiento en el pasaporte. Todos los jugadores brasileños pueden aspirar a estar en esa lista para el Mundial. No importa que tenga 41 años. Si merece estar, estará".

Brasil tendrá su debut mundialista ante Marruecos en Nueva Jersey-Nueva York el próximo 13 de junio, por el Grupo C, que comparte junto a Haití y Escocia.

Esta semana, Ney no viajó a Ecuador para el debut con derrota del Peixe en la Sudamericana frente a Cuenca, una decisión de su técnico Alexi Stival "Cuca" para ponerlo a punto.

El astro brasileño tendrá una nueva oportunidad de actuar este sábado ante Atlético Mineiro, y la próxima semana cuando Santos reciba al paraguayo Deportivo Recoleta por la competencia continental.

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