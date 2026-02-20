De la televisión y el management de Maluma a mentora espiritual y gurú del yoga: ella es Yudy Arias

En una nueva edición de On The Road con Mauro Giraldo, la empresaria colombiana Yudy Arias habló sobre su proceso de transformación y cómo pasó del mundo del entretenimiento a convertirse en mentora espiritual y referente del yoga.

VEA TAMBIÉN El actor colombiano Antonio Sanint reveló cómo llegó a protagonizar las grandes novelas colombianas o

“Mi carrera empezó de presentadora de televisión en Colombia, luego me volví mánager y ayudé en equipo a construir la carrera de mi sobrino, Maluma. Y de ahí, hace 17 años, cuando tuve mi primer hijo y que nació en la carrera de Juan Luis, ahí me pasaron muchas cosas”, relató.

Arias explicó que su acercamiento al yoga comenzó en medio de un momento complejo de su vida. “Me comenzó depresión postparto (…) ahí se desarrolló la música”, señaló refiriéndose al proceso interno que vivió tras convertirse en madre.

Durante su recorrido por Nueva York, reflexionó sobre la importancia del autocuidado y la gestión de la energía personal. Según explicó, una de las herramientas que comparte con su comunidad es el “mapa de sueños”.

“Para mi comunidad cada año hago un mapa de sueños, es un tablero donde tú pones lo que quieres manifestar para el año. Yo lo hago a tres meses o seis meses y vas a hacerlo con intención, con una meditación”, destacó.

VEA TAMBIÉN De un pequeño gimnasio a una comunidad fitness: así nació Fun2Fit o

Por otra parte, además de su faceta espiritual, Arias ha trabajado de manera cercana con reconocidos artistas como Juanes y J Balvin. También ha compartido espacios con figuras internacionales como Luis Fonsi, Thalía y Madonna.