Trump lidera en Florida cumbre "Escudo de las Américas" con líderes latinoamericanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó en la mañana del sábado a Doral, en el sur de Florida, para liderar la cumbre denominada "Escudo de las Américas" en la que está reunido con líderes latinoamericanos.

La reunión, según informó esta semana Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, tiene como objetivo "promover seguridad, libertad y prosperidad en nuestra región".

VEA TAMBIÉN China enviará a un emisario especial a Oriente Medio para labores de mediación o

Asimismo, se espera que el mandatario busque contrarrestar la creciente influencia de China en la región, una demostración diplomática que se da pocos días después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen Irán abrieran un nuevo frente en Oriente Medio.

La cumbre, cabe resaltar, se celebra mientras Trump se prepara para las conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín a finales de marzo.

El Gobierno de Trump espera acercar a Latinoamérica a Washington tras años de crecimiento del comercio, los préstamos y las inversiones en infraestructuras de China en la región.

Se trata de un momento que le permite a Trump proyectar fuerza más cerca de casa, incluso cuando el conflicto en Oriente Medio tiene consecuencias como el aumento de los precios del petróleo y el gas.

Kristi Noem es la enviada especial para el "Escudo de las Américas", según publicó Trump el jueves. Noem era secretaria de Seguridad Nacional hasta que Trump la destituyó de su cargo esta semana tras las crecientes críticas del Congreso.

La cumbre reúne a líderes alineados con Trump en materia de seguridad, migración y economía.

Entre los asistentes previstos se encuentran el presidente argentino Javier Milei, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuya represión de las pandillas, cuestionada por grupos de derechos humanos, se ha convertido en un modelo para algunos líderes de la región.

"Los siguientes países estarán presentes: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago y tal vez algunos otros también", había adelantado Leavitt el jueves, que no mencionó a Colombia, Brasil, ni México.

Ryan Berg, director del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, escribió esta semana que la cumbre es la primera vez en el segundo mandato de Trump que Washington reúne a los líderes latinoamericanos de esta manera.

VEA TAMBIÉN Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes o

Afirmó, por su parte, que es probable que las conversaciones se centren en la seguridad, el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el papel de China en los puertos, las telecomunicaciones y otras infraestructuras.