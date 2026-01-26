NTN24
Clásico Mundial de Béisbol

Estrella venezolana de las Grandes Ligas anuncia que no participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

enero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Uniforme de la Selección de Béisbol de Venezuela - Foto de referencia: EFE
Uniforme de la Selección de Béisbol de Venezuela - Foto de referencia: EFE
Tras una reciente intervención quirúrgica en el pie del experimentado jugador, Houston busca minimizar cualquier "riesgo innecesario".

José Altuve quedó descartado para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 luego de que los Astros de Houston presentaran una solicitud formal para que el jugador no participe en el torneo.

o

Aunque el jugador manifestó su intención de vestir el uniforme de la novena venezolana, la franquicia texana optó por priorizar su preparación en el Spring Training.

Esto, con el objetivo de preservar su estado físico de cara a la próxima campaña (2026/2027) de las Grandes Ligas.

De acuerdo con medios especializados en el deporte de ‘la pelota, el guante y el bate’ de la unión americana, la postura del equipo se apoya en lo ocurrido en el Clásico de 2023, cuando Altuve sufrió una fractura en el pulgar que lo marginó durante 43 encuentros de la MLB.

o

Además, tras una reciente intervención quirúrgica en el pie, Houston busca minimizar cualquier “riesgo innecesario”.

A pesar de su ausencia en el certamen internacional, el apodado ‘Astroboy’ afronta el 2026 en óptimas condiciones y con el reto personal de alcanzar los 2.500 hits en su carrera.

El criollo, así las cosas, centrará sus esfuerzos en recuperar la titularidad absoluta en la segunda base y liderar nuevamente a los Astros en su camino a la postemporada.

A sus 35 años, Altuve mantiene su el alma competitiva en los Astros de Houston. Por eso y por sus números, es uno de los peloteros más respetados y productivos de la ‘gran carpa’.

o

Por su parte, la novena venezolana deberá reorganizar su alineación para el Clásico Mundial, donde competirá en el Grupo D frente a República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

El mánager Omar López cuenta con varias alternativas para cubrir la baja de Altuve, y Gleyber Torres es la opción más experimentada.

La sexta edición del Clásico Mundial se desarrollará del 5 al 17 de marzo de 2026 en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

