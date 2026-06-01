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Lunes, 01 de junio de 2026
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Selección Colombia

Néstor Lorenzo lanza alerta sobre un jugador titular de la selección Colombia que está lesionado: "Tiene un problema en un tendón"

junio 1, 2026
Por: Luis Cifuentes
Concentración de la Selección Colombia en Bogotá - Foto: EFE
Concentración de la Selección Colombia en Bogotá - Foto: EFE
El delantero llegó a la concentración de la Selección Colombia en Medellín con una molestia, según reveló Lorenzo en entrevista.

La Selección Colombia se prepara para su debut en el Mundial 2026 el próximo 17 de junio ante Uzbekistán. La Tricolor ya cuenta con todos sus 26 convocados y este lunes enfrentará a Costa Rica en Bogotá para despedirse de su afición.

En la previa de ese encuentro, el entrenador argentino Néstor Lorenzo reveló que uno de los jugadores titulares se encuentra lesionado, lo que ha generado preocupación en la afición y el entorno de la Tricolor.

Se trata de Jhon Córdoba, delantero de la Selección y quien fue titular en varios de los partidos de la selección cafetera durante las Eliminatorias Sudamericanas.

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El delantero llegó a la concentración de la Selección Colombia en Medellín con una molestia, según reveló Lorenzo en entrevista.

"Tiene un problema en un tendón", dijo Lorenzo.

Esto ha generado preocupación dado que Córdoba es uno de los jugadores titulares de la Tricolor, no obstante, en caso de no llegar para el primer partido, Lorenzo podrá contar con Luis Suárez, delantero que también ha sido inicialista en los últimos encuentros.

Cabe recordar que Colombia debutará el próximo 17 de junio, seis días después del inicio del Mundial. Colombia también comparte grupo con Portugal y el Congo.

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La selección cafetera enfrentará este lunes a Costa Rica y el próximo domingo 7 de junio enfrentará a Jordania, lo que será su último encuentro amistoso antes de su debut.

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