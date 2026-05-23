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Sábado, 23 de mayo de 2026
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Mujeres de Ataque

Regina Carrot, conferencista y escritora mexicana, explicó su concepto de “speaker magnética”

mayo 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Ella es autora bestseller y CEO de Speaker Magnética Academy, la primera academia en el mundo hispano dedicada a formar a mujeres profesionistas que desean convertirse en speakers de alto impacto.

En Mujeres de Ataque con Juan Lozano estuvo la conferencista y escritora mexicana Regina Carrot, quien, además es la autora bestseller y CEO de Speaker Magnética Academy, la primera academia en el mundo hispano dedicada a formar a mujeres profesionistas que desean convertirse en speakers de alto impacto.

Durante la entrevista, la mujer habló sobre lo que para ella significa una speaker magnética y lo que quiere trasmitirle a sus aprendices: “Una speaker magnética es una mujer que, con todo y miedo, se atreve, que todos los días sale a la calle y trata cosas nuevas que te incomodan, una mujer que genera empatía, una mujer noble pero al mismo tiempo poderosa y sobre todo una mujer ambiciosa. La mujer magnética construye relaciones a partir de su voz y de creer en sí misma y pasa la antorcha a otras mujeres a que crezcan”.

También se refirió a su atuendo que rompe los moldes de lo normalizado por la gente y aseguró que le ha servido como un alter ego para poder llevar el mensaje que quiere hacia otras mujeres: “Este es el sombrero de la capitana y es que por mucho tiempo era muy introvertida y ahora que tengo una comunidad de mujeres a las que les enseño a dejar de ser invisibles, me funciona como un alter ego, así como Shakira tiene a la loba o Karol G a la Bichota, y en este caso con el sombrero me siento segura para dar herramientas y mentoriar, creo que las mujeres a veces necesitan eso, no que te armes un personaje sino salir del concepto que eras tú y creértela”.

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