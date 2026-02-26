NTN24
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez recibió en Miraflores a directivos de Shell para evaluar proyectos gasíferos en Venezuela

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Desde la captura de Maduro, el presidente Donald Trump ha ejercido presión sobre el régimen venezolano para una apertura comercial de sus hidrocarburos.

Delcy Rodríguez se reunió este jueves con directivos de la empresa británica Shell para evaluar "proyectos gasíferos", según informó el régimen venezolano en medio de una apertura petrolera que es supervisada por Estados Unidos.

Rodríguez "sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la empresa británica de hidrocarburos, Shell (...) para evaluar proyectos gasíferos", informó una nota de prensa del régimen.

Venezuela intenta atraer nuevamente inversiones extranjeras para recuperar su deteriorada industria petrolera bajo el mando de Delcy Rodríguez, que es la nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Cabe recordar que desde la captura de Maduro, el presidente Donald Trump ha ejercido presión sobre el régimen venezolano. En medio de ese control, la Asamblea ilegítima sancionó una reforma petrolera que reduce la estatización de la industria y abre las puertas a la inversión privada, especialmente extranjera.

En paralelo, el Tesoro estadounidense empezó a emitir licencias que permiten ciertas transacciones relacionadas con el petróleo venezolano, embargado desde 2019. Shell y otras cinco multinacionales recibieron permisos.

Semanas atrás, Delcy Rodríguez ya se había reunido con la española Repsol y la francesa Maurel & Prom.

También recibió una histórica visita del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, con quien recorrió campos petroleros de Chevron en Venezuela.

Shell tiene una relación centenaria con Venezuela, pero su presencia disminuyó durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Para 2019 había vendido todos sus activos en el país.

En los últimos años recibió una licencia de Venezuela para operar en el enorme campo gasífero de Dragón, ubicado cerca de la frontera marítima con Trinidad y Tobago, que también participaba en el proyecto.

Las operaciones se suspendieron en octubre, cuando Maduro rompió todos los acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago por su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Aún se desconoce si se reanudará.

