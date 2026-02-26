NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Tecnoglass reportó ingresos récord en 2025: “refleja la resiliencia de nuestro modelo de negocio y la sólida demanda de nuestra oferta diferenciada”

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Tecnoglass
Christian Daes, director de operaciones de Tecnoglass, resaltó que la "expansión geográfica, nuestra oferta de ventanas de vinilo e incremento en participación de mercado, continúan impulsando el crecimiento del negocio".

Tecnoglass, empresa líder en la producción de ventanas de aluminio y PVC, vidrio y aluminio arquitectónico, reportó sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al año completo terminados el 31 de diciembre de 2025 con ingresos récord.

La compañía, especializada en productos asociados a la industria global de la construcción residencial y comercial, reportó un aumento en los ingresos del año completo de 10.5%, lo que supon un récord de COP$ 3.9 billones a tasa promedio para el año, o USD $983,6 millones de dólares

José Manuel Daes, director ejecutivo, aseguró: “registramos ingresos récord durante el cuarto trimestre y año completo, lo que refleja la resiliencia de nuestro modelo de negocio y la sólida demanda de nuestra oferta diferenciada, que nos permite continuar aumentando participación de mercado”.

Por su parte, Christian Daes, director de operaciones de Tecnoglass, agregó: “nuestra expansión geográfica, nuestra oferta de ventanas de vinilo e incremento en participación de mercado, continúan impulsando el crecimiento del negocio. Esto contribuyó a un aumento del 20% interanual en pedidos residenciales durante el cuarto trimestre, fortaleza que continua en el primer trimestre de 2026”.

En cuanto a las perspectivas para el año 2026, Santiago Giraldo, director financiero de Tecnoglass, declaró que “el desempeño del año 2025 demuestra la fortaleza de nuestro negocio en un entorno macroeconómico dinámico que se mantiene a inicios de 2026”.

