¿Falcao García participará en MasterChef Celebrity? Esto respondió el goleador colombiano

Un video de Valentina Taguado, presentadora en el Canal RCN y participante del reality de cocina Masterchef Celebrity está dando de qué hablar en las redes sociales, pues en el habla con el goleador Radamel Falcao García y habló sobre la posibilidad de concursar en alguna de las ediciones.

Todo comenzó porque Valentina tuvo la posibilidad de conocer a Radamel en una reunión en la que también estuvieron la exconcursante de Masterchef Valeria Aguilar y el chef y jurado del reality, Jorge Rausch.

Lo primero que hizo la presentadora fue oler a Falcao, recordando uno de los segmentos que la hicieron famosa en su anterior trabajo, y el ‘Tigre’ no tuvo problema en aceptar y dejarse oler en cuello y las axilas.

“Este señor no huele a nada”, respondió Valentina asombrada y Falcao le respondió: “ni para mal, ni para bien, ah bueno”. Luego prosiguió a oler a Rausch, con quien comenzaron a molestar, dejando ver el buen ambiente y la buena relación que tienen.

Luego se abrazaron en lo que parecía la despedida, pero Radamel le preguntó por su excompañero de la selección Mario Alberto Yepes, con quien jugaron la eliminatoria rumbo al mundial del 2014 y quien participó en esta edición de Masterchef.

Raush ‘metió la cucharada’ diciendo que Yepes consiguió novia, generando asombro en Falcao quien le pregunto si eso ya era oficial, pues se ha rumorado que Yepes tendría un romance con una exconcursante del reallity, la actriz Catherine Escobar, pero el chef evitó la pregunta.

Fue después de eso que Rausch señaló a el ‘Tigre’ y dijo “lo vamos a traer el año entrante” y Valentina le preguntó: “¿irías a Masterchef?”, a lo que Falcao dijo que era pésimo cocinando y el le contestó que le enseñaba.

“Vamos a ver, es posible entonces”, dijo Falcao, dejando abierta la puerta a una posible participación en Masterchef del goleador de la selección Colombia, quien no ha tenido actividad profesional desde su salida de Millonarios, pero sigue visitando Colombia por compromisos comerciales.