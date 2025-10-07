NTN24
Martes, 07 de octubre de 2025
Radamel Falcao García

¿Falcao García participará en MasterChef Celebrity? Esto respondió el goleador colombiano

octubre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
El delantero Radamel Falcao García en final del Mundial Femenino que se cumplió en Colombia en 2024. (EFE)
El delantero tuvo un reciente paso por Millonarios y creo una buena relación con el chef y jurado del famoso reality, Jorge Rausch.

Un video de Valentina Taguado, presentadora en el Canal RCN y participante del reality de cocina Masterchef Celebrity está dando de qué hablar en las redes sociales, pues en el habla con el goleador Radamel Falcao García y habló sobre la posibilidad de concursar en alguna de las ediciones.

Todo comenzó porque Valentina tuvo la posibilidad de conocer a Radamel en una reunión en la que también estuvieron la exconcursante de Masterchef Valeria Aguilar y el chef y jurado del reality, Jorge Rausch.

Lo primero que hizo la presentadora fue oler a Falcao, recordando uno de los segmentos que la hicieron famosa en su anterior trabajo, y el ‘Tigre’ no tuvo problema en aceptar y dejarse oler en cuello y las axilas.

“Este señor no huele a nada”, respondió Valentina asombrada y Falcao le respondió: “ni para mal, ni para bien, ah bueno”. Luego prosiguió a oler a Rausch, con quien comenzaron a molestar, dejando ver el buen ambiente y la buena relación que tienen.

Luego se abrazaron en lo que parecía la despedida, pero Radamel le preguntó por su excompañero de la selección Mario Alberto Yepes, con quien jugaron la eliminatoria rumbo al mundial del 2014 y quien participó en esta edición de Masterchef.

Raush ‘metió la cucharada’ diciendo que Yepes consiguió novia, generando asombro en Falcao quien le pregunto si eso ya era oficial, pues se ha rumorado que Yepes tendría un romance con una exconcursante del reallity, la actriz Catherine Escobar, pero el chef evitó la pregunta.

Fue después de eso que Rausch señaló a el ‘Tigre’ y dijo “lo vamos a traer el año entrante” y Valentina le preguntó: “¿irías a Masterchef?”, a lo que Falcao dijo que era pésimo cocinando y el le contestó que le enseñaba.

“Vamos a ver, es posible entonces”, dijo Falcao, dejando abierta la puerta a una posible participación en Masterchef del goleador de la selección Colombia, quien no ha tenido actividad profesional desde su salida de Millonarios, pero sigue visitando Colombia por compromisos comerciales.

Fleur Hassan-Nahoum, ex vicealcaldesa de Jerusalén y el presidente de Colombia, Gustavo Petro | Foto: AFP
Gustavo Petro

“Me encantaría que entrara en Gaza para que se dé cuenta de quiénes son los enemigos”: ex vicealcaldesa de Jerusalén envía mensaje a Petro

Foto del grupo Hamas en Palestina - AFP
Hamás

Hamás califica ataque del 7 de octubre como "respuesta histórica" a la ocupación israelí de Gaza

Flotilla Global Sumud - AFP
ETA

Dos exintegrantes de ETA estaban entre los 50 españoles detenidos por Israel tras interceptación de la flotilla Global Sumud

Foto de referencia: AFP
Israel

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Foto de referencia: AFP
Israel

Israel conmemora el segundo aniversario del ataque de Hamás en medio de la expectativa por los diálogos para terminar el conflicto

