FIFA llegó a un acuerdo para que YouTube sea su plataforma aliada en la Copa del Mundo de 2026

Este martes la FIFA dio a conocer que llegó a un acuerdo con YouTube por medio del cual el ente regulador del fútbol mundial quiere fomentar un cambio en la forma en la que se consume el deporte más importante del mundo con la finalidad de llegar a nuevas audiencias.

En ese sentido, YouTube será un aliado clave de la FIFA durante la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos.

“En colaboración con los socios y creadores de contenido de medios de la competencia, esta asociación que cambia el juego entre las dos organizaciones proporcionará al público más formas de disfrutar del torneo”, se lee en un comunicado publicado por la FIFA.

Los canales que poseen los derechos deportivos de los encuentros podrán hacer uso de sus canales oficiales de YouTube para la distribución de contenido exclusivo del Mundial, dentro de los cuales se encuentran: resúmenes amplios de partidos, imágenes inéditas, videos y contenido bajo demanda.

De igual manera, la FIFA, por medio de su canal oficial en YouTube, tendrá derecho a compartir contenido premium de partidos históricos de ediciones anteriores, momentos emblemáticos del certamen mundialista, como material exclusivo de la Copa del Mundo.

Asimismo, esta alianza tiene previsto que los primeros 10 minutos de cada encuentro se transmitan en vivo y en directo a través de esta plataforma. De igual manera, tienen contemplado en ciertas regiones emitir la transmisión de algunos encuentros completos.

Este nuevo acuerdo, también se incluye la participación de un grupo de YouTubers y creadores de contenido digital, los cuales tendrán acceso al torneo con la finalidad de contenido basado en historias humanas y análisis de los partidos. Esto con la finalidad de conectar y acercar al público más joven a uno de los certámenes más importantes del mundo a nivel deportivo.