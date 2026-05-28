La NASA revela cómo será el campamento para humanos que instalará en la Luna

Después del éxito de la misión Artemis II, la NASA desarrollará una base lunar en la región del polo sur de la Luna mediante tres fases graduales e iterativas que irá estableciendo progresivamente.

Fase uno

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Planteada para aprender, probar y construir, la NASA mantendrá una serie rápida de misiones robóticas y tecnológicas para explorar la región del Polo Sur en la Luna.

Su desarrollo incluye un aumento significativo de la actividad lunar, de 25 misiones, incluyendo 21 alunizajes, posteriormente, vehículos exploradores tripulados y autónomos realizaran pruebas de movilidad y preparación en la superficie.

Con esto se dará paso a las primeras demostraciones de tecnologías de unidades de calentamiento por radioisótopos nucleares, de energía, navegación y comunicaciones.

Fase dos

En el año 2029 se iniciará el ensamblaje de una infraestructura semipermanente y las primeras operaciones de habitabilidad y logística.

La NASA despegará sistemas ampliados de energía solar y capacidades iniciales de energía nuclear en superficie. Ostentará vehículos exploradores mejorados, posibles drones avanzados para la misión Moon Fall.

Redes de comunicaciones mejorada entre la superficie y la órbita para proporcionar conectividad segura. Posteriormente, se entregará 60 toneladas de carga a través de 24 muelles.

Fase tres

Desde el 2032 en adelante, la NASA ampliará las operaciones, ya que “vivir y trabajar en la Luna se convertirá en una realidad”.

Tendrá módulos de vivienda semipermanentes con un interior espacioso, el cual contará con sistemas operativos de energía de fisión en superficie capaces de suministrar energía constante.

Se usará vehículos exploradores presurizados que permiten viajes de larga distancia, exploración y operaciones científicas.

Hábitats

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Los sistemas logísticos están diseñados para apoyar el transporte y el sostenimiento de suministros e infraestructuras esenciales, incluidos alimentos, agua, ropa, respuesta.