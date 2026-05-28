NTN24
Jueves, 28 de mayo de 2026
Jueves, 28 de mayo de 2026
Nasa

La NASA revela cómo será el campamento para humanos que instalará en la Luna

mayo 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Campamento en la Luna | Foto NASA
Campamento en la Luna | Foto NASA
Se usarán vehículos exploradores presurizados que permiten viajes de larga distancia, exploración y operaciones científicas.

Después del éxito de la misión Artemis II, la NASA desarrollará una base lunar en la región del polo sur de la Luna mediante tres fases graduales e iterativas que irá estableciendo progresivamente.

Fase uno

o

Planteada para aprender, probar y construir, la NASA mantendrá una serie rápida de misiones robóticas y tecnológicas para explorar la región del Polo Sur en la Luna.

Su desarrollo incluye un aumento significativo de la actividad lunar, de 25 misiones, incluyendo 21 alunizajes, posteriormente, vehículos exploradores tripulados y autónomos realizaran pruebas de movilidad y preparación en la superficie.

Con esto se dará paso a las primeras demostraciones de tecnologías de unidades de calentamiento por radioisótopos nucleares, de energía, navegación y comunicaciones.

Fase dos

En el año 2029 se iniciará el ensamblaje de una infraestructura semipermanente y las primeras operaciones de habitabilidad y logística.

La NASA despegará sistemas ampliados de energía solar y capacidades iniciales de energía nuclear en superficie. Ostentará vehículos exploradores mejorados, posibles drones avanzados para la misión Moon Fall.

Redes de comunicaciones mejorada entre la superficie y la órbita para proporcionar conectividad segura. Posteriormente, se entregará 60 toneladas de carga a través de 24 muelles.

Fase tres

Desde el 2032 en adelante, la NASA ampliará las operaciones, ya que “vivir y trabajar en la Luna se convertirá en una realidad”.

Tendrá módulos de vivienda semipermanentes con un interior espacioso, el cual contará con sistemas operativos de energía de fisión en superficie capaces de suministrar energía constante.

Se usará vehículos exploradores presurizados que permiten viajes de larga distancia, exploración y operaciones científicas.

Hábitats

o

Los sistemas logísticos están diseñados para apoyar el transporte y el sostenimiento de suministros e infraestructuras esenciales, incluidos alimentos, agua, ropa, respuesta.

Temas relacionados:

Nasa

Luna

Planetas

Universo

Espacio

Estrella

Astronautas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Votamos por la vida o votamos por la muerte?", la disyuntiva de Petro | Estas son las cifras de violencia y terrorismo durante su gobierno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La violencia vuelve a sacar las orejas y bien largas”: analista político sobre las elecciones en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estos incidentes, tras el asesinato de Miguel Uribe, son un recordatorio de los oscuros días de violencia política": EE. UU. sobre amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Zapatero hizo negocio con el hambre de los venezolanos": eurodiputada española Dolors Montserrat

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Volcán | Foto Canva
Volcán

En video: impactante meteorito de color inusual cae cerca de un volcán en plena erupción

Luna | EFE
Luna

La NASA construirá junto con empresa de Jeff Bezos una base en la Luna que servirá para futuras misiones tripuladas

Astronautas de misión Artemis (AFP)
Artemis II

Astronautas de la Misión Artemis II que viajaron alrededor de la Luna fueron increpados por hombre que los acusó de mentir: "Nunca nadie ha ido al espacio"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Constitución

La "Constitución invisible" de los venezolanos

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Trofeo Copa Mundial de la FIFA - Foto EFE
Mundial FIFA

FIFA revela las 48 sedes de entrenamiento que albergarán a las selecciones en el Mundial 2026: Colombia estará fuera de EE. UU

Extracción de litio | Foto Canva
Estados Unidos

Estados Unidos firma acuerdo con país sudamericano por minerales claves como el litio

Balancín petrolero / Helicóptero MH-60R Sea Hawk después de patrullar el mar Arábigo - Fotos de referencia: X / EFE
Precio del petróleo

Los precios del petróleo bajaron en medio de expectativas de una reapertura del Estrecho de Ormuz

Estrecho de Ormuz | Foto EFE
estrecho de Ormuz

EE. UU. dice que "no busca pelea" en el estrecho de Ormuz, pero advirtió al régimen iraní

Delcy Rodríguez | Foto EFE
Delcy Rodríguez

"El régimen venezolano ha escondido los expedientes": hijo de preso político en Venezuela denuncia amenazas a familiares

Juan Pablo Guanipa, dirigente político venezolano - Foto: AFP
Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa fue condecorado en los Estados Unidos con la moneda oficial de Doral por su lucha en la defensa de los derechos humanos en Venezuela

Foto: Toscano para Kosta Azul
Moda Colombiana

Empresa colombiana se alió con importante celebridad para el Bogotá Fashion Week: realizaron un desfile en el Bronx

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre