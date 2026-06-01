"Muy correcto, transparente y auditable": Transparencia Electoral destaca proceso electoral tras primera vuelta en Colombia

Con el 100% de las mesas informadas y una participación del 41,69% en el extranjero, los resultados electorales de los colombianos votantes en el exterior muestran un panorama definitivo para la primera vuelta presidencial.

De la Espriella obtuvo 319.968 votos, equivalentes al 54,36% de la votación en el exterior, consolidándose como el ganador entre la comunidad colombiana fuera del país.

En segundo lugar, se ubicó Iván Cepeda con 147.427 votos, que representan el 30,43% de quienes ejercieron su derecho al voto por fuera de Colombia.

Sobre la transparencia del proceso electoral, Leandro Querido, director ejecutivo de la ONG Transparencia Electoral, que acompañó los comicios en Colombia, afirmó en NTN24 que "Colombia viene desarrollando desde hace un tiempo largo esta parte, procesos electorales muy correctos, muy transparentes, auditables, y demuestra el carácter, la fortaleza que tiene el sistema electoral colombiano".

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Querido destacó que el sistema permite a todos los partidos políticos acreditar testigos y representantes en cada mesa del país, además de contar con "la capacidad y la posibilidad de acreditar a testigos informáticos para auditar todas las instancias del proceso electoral".

El experto señaló que Colombia tuvo resultados preliminares "luego de una hora y cuarenta cerrados los escrutinios de mesa" y procesó "prácticamente la totalidad de las actas".

Respecto a cuestionamientos sobre el proceso, el director de Transparencia Electoral indicó: "Son declaraciones no muy felices" y las clasificó como "narrativa del fraude", señalando que "no tienen ninguna intención de aportar documentos, de una denuncia, sino simplemente sembrar desconfianza en el proceso electoral".