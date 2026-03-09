Timothée Chalamet causa controversia al afirmar que el ballet y la ópera "a nadie le importan”, en medio de su campaña por ganar el Oscar

El actor Timothée Chalamet podría poner su campaña al Oscar en riegos tras unas recientes declaraciones en las que apuntó contra dos de las siete disciplinas de las bellas artes.

Durante una entrevista con la revista Variety en la que estaba conversando con el también actor Matthew McConaughey sobre los cambios de la industria, el intérprete de 'Marty Supreme' desató una gran controversia al afirmar que el ballet y la ópera "no le importan a nadie".

En el diálogo, Chalamet comentó, entre risas: "no quiero trabajar en ballet u ópera o en cosas como donde es como: 'oye, mantengamos esto vivo'. Aunque a nadie le importe esto más, con todo el respeto a la gente que hace ballet y ópera".

Sin embargo, mientras continuaba riéndose de lo que dijo, agregó: "Acabo de perder 14 centavos en audiencia. Solo me burlé sin motivo".

No obstante, las reacciones a sus palabras, cuando faltaba poco para que se cerraran las votaciones para los Oscar, parece que no fueron de agrado para nadie en la industria.

Uno de los primeros en reaccionar fue el Royal Ballet and Opera de Reino Unido que en entrevista con el medio The Hollywood Reporter aseguró que: "El ballet y la ópera nunca han existido de forma aislada; han informado, inspirado y elevado continuamente otras formas de arte".

"Su influencia se percibe en el teatro, el cine, la música contemporánea, la moda y más allá. Durante siglos, estas disciplinas han moldeado la forma en que los artistas crean y el público experimenta la cultura", agregó.

La mezzosoprano canadiense Deepa Johnny tildó las declaraciones de Timothée de "decepcionantes".

Mientras que la actriz y comediante Whoopi Goldberg lo criticó en el programa 'The View' diciendo que sus palabras son una vergüenza viniendo de una familia que practica ballet. "Vienes de una familia de bailarines, así que cuando criticas el arte de otra persona, no te sientes bien", dijo.

La intérprete de 'Cambio de hábito' sentenció: "Probablemente no te diste cuenta hasta que dijiste: 'Ay, estoy en problemas', pero luego lo agravaste y dijiste: '14 centavos'. No, cuando la gente se enfada, serán mucho más de 14 centavos, así que ten cuidado".

"Solo lo digo. Ten cuidado, chico. Para mí es un chico. Sin faltarle al respeto. De verdad, no te disculpes cuando has insultado. No suena bien. No puedes decir: 'Ay, esto es una tontería, sin faltarle al respeto'. Eso es una absoluta falta de respeto", puntualizó.

Por su parte, Sunny Hostin, copresentadora del programa expresó sentirse "ofendida" y "decepcionada". La rapera Doja Cat no se quedó callada y desde su cuenta en TikTok subió un video en el que defendió las dos disciplinas.

La cantante de 'Woman' señaló en el clip: "Por cierto, la ópera tiene 400 años y el ballet 500. Alguien llamado Timothée Chalamet, un tipo genial, por cierto, tuvo la audacia de decir ante la cámara que a nadie le importa eso. Estoy seguro de que si fueras a un teatro de ópera ahora mismo, estaría lleno y todos guardarían silencio durante la función, porque le tienen un gran respeto".

La directora de la orquesta mexicana Alondra de la Parra, respondió a las palabras de Chalamet con un video en el que dice: "Hola Timothée, siento que no quieras ser parte de esto, tal vez quieras reconsiderar y no estamos tratando de mantenerlo vivo, está bastante vivo". Tras las palabras procede a dirigir a la orquesta para que toquen una pequeña pieza.

La controversia no solo se ha quedado entre gente del medio de la ópera y el ballet sino que algunos de sus fanáticos y seguidores también lo han criticado fuertemente al punto de decir que esto podría arruinar su campaña al Oscar.

"Es bastante espectacular que Timothée Chalamet consiguiese esconder su ego y su ignorancia a la audiencia durante tanto tiempo. Ha pasado de ser el niño bonito de Hollywood a un imbécil superficial en cuanto a empezado a hablar sin guion", dijo una usuaria.

"La entrevista ya circulaba entre los votantes a finales de febrero y pudo influir en quienes aún no lo hacían", "Con esas declaraciones el Timothee Chalamet puede garantizar que la Academia no le dará un Oscar por los próximos 100 años", Timotheé Chalamet acabando su campaña al óscar él solito", "Que Timothée Chalamet diga que ‘a nadie le importa’ la ópera o el ballet solo confirma lo poco que entiende del verdadero arte", son otros de los comentarios.