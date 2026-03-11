NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Jugadores Selección de México - Foto: AFP
Selección de México

México podría perder una de sus fichas claves para el Mundial y un histórico del ‘Tri’ podría ser su reemplazo

marzo 11, 2026
Por: Natalya Baquero González
La baja del portero Malagón le abriría las puertas a otros arqueros que han hecho parte del proceso de Aguirre en la ‘Tri’, dentro de los cuales se encuentra el experimentado arquero.

El guardameta Luis Ángel Malagón, quien se ha convertido en uno de los hombres claves dentro del proceso del técnico de la selección de México, Javier Aguirre, recientemente sufrió una lesión del tendón de aquiles, la cual enciende las alarmas dentro del combinado manito de cara a la fecha FIFA y la Copa del Mundo.

Todo esto teniendo en cuenta que este tipo de lesiones que implica un tiempo de recuperación cercano a los seis meses.

Aunque el Club América, en el que milita Malagón, no se ha pronunciado respecto al nivel de la lesión del portero, el técnico del equipo, Andre Jardine, una vez finalizó el encuentro ante Philadelphia por la Copa de Campeones Concacaf, señaló que el jugador presenta indicios de una “lesión del tendón de Aquiles”.

“Nos parece una lesión un tanto grave, vamos a ver, probablemente una lesión de tendón de Aquiles. Ojalá no sea ruptura total, pero probablemente una ruptura parcial mínimo, que lo va a sacar por un tiempo”, dijo el entrenador de las ‘Águilas’.

Esto, junto a la reciente publicación del mismo Luis Ángel Malagón en sus redes sociales, deja ver que se perderá lo que queda de la temporada y el Mundial de Norteamérica, el cual era uno de sus “sueños”.

o

“Herido y triste, con el alma hecha pedazos, tratando de entender la situación y preguntando el ¿por qué? Ese sueño parece esfumarse, pero sé que Dios algún día me dará la respuesta”, expresó el portero.

La baja del portero Malagón le abriría las puertas a otros arqueros que han hecho parte del proceso de Javier Aguirre en la ‘Tri’, dentro de los cuales se encuentra el experimentado arquero Guillermo ‘Memo’ Ochoa.

Con la lesión del guardameta del Club América, las posibilidades de un posible regreso de Ochoa a la selección de México crecen, teniendo en cuenta la información compartida hace unos días por el periodista mexicano Gibrán Araige al medio TUND, quien dio a conocer que tanto el golero como el mediocampista Álvaro Fidalgo habrían sido bloqueados para la fecha FIFA que se aproxima.

“La Dirección de Selecciones Nacionales de México envió cartas de apartado a clubes en Europa, en específico por Álvaro Fidalgo y Guillermo Ochoa”, expresó el medio antes mencionado en su portal web.

o

Esto podría marcar el regreso del ‘Memo’ a la selección de México, quien anhela ganarse un lugar en la Copa del Mundo de 2026, la cual podría ser su sexto certamen mundialista a los 40 años de edad.

Otras de las opciones que tendría el técnico Javier Aguirre para la portería de cara a la cita mundialista son: Andrés Gudiño del Cruz Azul, Andrés Sánchez de San Luis, Carlos Moreno del Pachuca y Alex Padilla del Athletic Bilbao.

