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Viernes, 15 de mayo de 2026
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Harvey Weinstein

Juez declara nulo juicio en caso de Harvey Weinstein al no llegar el jurado a un veredicto

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Harvey Weinstein | Foto: EFE
Harvey Weinstein | Foto: EFE
Weinstein, en el centro de las denuncias de abusos que impulsaron el movimiento MeToo, ya está preso por otros delitos sexuales, por lo que seguirá entre rejas.

Un juez estadounidense declaró este viernes la nulidad del juicio contra el encarcelado magnate del cine Harvey Weinstein, después de que un jurado no lograra, una vez más, alcanzar un veredicto sobre las acusaciones de que agredió sexualmente a la actriz Jessica Mann, informó el fiscal.

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"Si bien nos decepciona que el proceso haya concluido con la nulidad del juicio, respetamos profundamente el sistema de jurados y agradecemos sinceramente a todos los miembros del jurado por su tiempo y dedicación. Durante casi una década, Jessica Mann ha luchado por la justicia", declaró en un comunicado el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

Weinstein, en el centro de las denuncias de abusos que impulsaron el movimiento MeToo, ya está preso por otros delitos sexuales, por lo que seguirá entre rejas.

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