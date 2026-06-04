Equipo histórico de Italia tendría en carpeta al futbolista colombiano Richard Ríos de cara a la próxima temporada

Mientras el mediocampista Richard Ríos se encuentra concentrado con la selección Colombia, la cual ultima detalles de cara a su participación en la Copa del Mundo, primera para el jugador en su historial deportivo, su nombre empieza a hacer eco en el fútbol italiano.

El volante cafetero, quien, pese a los baches, tuvo una destacada actuación en su primera temporada en el balompié europeo con el Benfica de Portugal, escuadra con la que disputó 44 partidos, en los cuales aportó 8 tantos y 6 asistencias.

Entretanto, su rendimiento durante la reciente campaña fue calificado por el portal web de datos y estadísticas deportivas Sofascore, quien le dio una puntuación de 7.07.

Teniendo en cuenta el desempeño del jugador colombiano, la apertura del mercado de fichajes de verano en Europa y los objetivos de la próxima temporada, el Napoli de Italia habría puesto su mirada en el mediocampista, según la prensa italiana.

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“Richard desató una furia en el Napoli, dejando su huella en el equipo e incluso en la mente de la directiva. El director deportivo Manna lo ha incluido en la galería de jugadores a los que hay que seguir de cerca en cuanto a su rol, salidas y llegadas”, señaló el diario italiano Corriere dello Sport.

Cabe destacar que los Azules clasificaron a la UEFA Champions League de la próxima temporada y en ese sentido quieren conformar un equipo competitivo.

No obstante, si el equipo italiano quiere hacerse con los servicios del mediocampista colombiano, tiene presente que no sería nada fácil, teniendo en cuenta que actualmente el futbolista cuenta con cláusula de rescisión con el Benfica evaluada en 100 millones de euros, pues cuenta con contrato vigente hasta el 30 de junio del 2030.

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Por ahora, el centrocampista se encuentra concentrado en lo que será su primer Mundial con la selección Colombia, que se medirá en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Norteamérica a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.