Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Selección Colombia

Inspirada en el libro ‘Cien años de soledad’: así luce la camiseta que usará la selección Colombia para el Mundial de 2026

noviembre 5, 2025
Por: Diana Pérez
Selección Colombia | Foto: EFE
Selección Colombia | Foto: EFE
Los primeros jugadores del conjunto nacional en lucir la camiseta serán: Luis Díaz, Jhon Arias, Juan Fernando Quintero, Jhon Córdoba, David Ospina, Camilo Vargas y Yerry Mina.

Este miércoles se confirmó el nuevo diseño de la camiseta que usará la selección Colombia para su cita mundialista.

Hace unos meses, antes de que se confirmará la participación de Colombia en el Mundial, se habían filtrado el que sería el diseño que usará la ‘Tricolor’.

El diseño de la camiseta se destaca principalmente por las mariposas amarillas, inspiradas en las que usó el escritor colombiano Gabriel García Márquez en su libro ‘Cien años de soledad’.

Según lo informado por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) la nueva indumentaria representa: “un poderoso símbolo de unión nacional”.

Además de estar inspirada en “el movimiento cultural del realismo mágico, y protagonizada por un diseño de mariposas amarillas que evocan orgullo, esperanza y transformación”.

El diseño de la camiseta con su tradicional amarillo y el patrón de alas de mariposa lo que busca capturar es “la esencia del país: su diversidad, su energía y su capacidad de volar alto”.

o

El comunicado de la FCF explica que cada detalle de la camisa rinde “tributo al espíritu colombiano y a su historia cultural y deportiva. Las mariposas, representadas en el mismo tono y eternizadas en la cultura y biodiversidad de Colombia, se convierten aquí en un emblema visual que une la pasión por el fútbol con el arte, simbolizando la magia y la alegría que identifican a Colombia en el mundo”.

Por su parte, Tom Michiel Vinkenvleugel, director de Brand Activation de Adidas, dijo que con este nuevo diseño lo que querían era hacer una pieza de arte que mostrara que el realismo mágico es “una parte esencial del ADN colombiano”.

“Las mariposas amarillas representan la transformación, la esperanza y la belleza del país. Esta camiseta celebra eso y mucho más”, añadió.

El uniforme del conjunto cafetero mantendrá sus colores característicos como el intenso amarillo con detalles azules y rojos en las mangas y en el cuello.

Sobre el diseño, Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, expresó que esta camiseta “representa el alma del país, es el reflejo de nuestra cultura, de la alegría que nos une y de la fuerza que nos levanta una y otra vez”.

“Es una invitación a soñar en grande y a sentir orgullo por nuestros colores, esos que hablan de nuestra gente y nuestra pasión infinita por el fútbol”, agregó.

Los primeros jugadores del conjunto nacional en lucir la camiseta serán: Luis Díaz, Jhon Arias, Juan Fernando Quintero, Jhon Córdoba, David Ospina, Camilo Vargas y Yerry Mina.

En la tienda oficial de ADIDAS estará disponible la camiseta: versión jugador, confeccionada con la tecnología HEAT.RDY para máximo rendimiento y la versión para los hinchas, con tecnología AEROREADY.

Los colombianos interesados en comprar la camiseta o la indumentaria completa lo podrán hacer a partir del 6 de noviembre tanto en la tienda online como en los diferentes puntos físicos en el país.

