Viernes, 05 de diciembre de 2025
Mundial 2026

"De lo que se salvó la Vinotinto": así quedó el grupo al que hubiera clasificado Venezuela si pasaba el repechaje

diciembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP
El calendario completo, con su versión final, cabe resaltar, se confirmará en marzo, una vez que se hayan completado las seis plazas de clasificación restantes.

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos, que será uno de los países anfitriones junto a Canadá y México.

En el sorteo, se definió la posición del repechaje continental 2, mismo en el que aparece la Selección de Bolivia, que se clasificó al Mundial tras superar en la tabla de las eliminatorias sudamericanas a Venezuela.

La Verde, que terminó en el séptimo puesto en Sudamérica, quiere volver al Mundial después de 32 años. Su rival en las semis del repechaje será Surinam y, de ganar, se enfrentará a Irak.

Este 'playoff' habría sido el lugar de la Selección de Venezuela de haber clasificado al Mundial.

De haber llegado a la máxima cita, el grupo se habría conformado por Francia, Senegal y Noruega, tres selecciones con gran actualidad y que pueden complicar al clasificado por el repechaje.

El calendario del Mundial 2026 será presentado por la FIFA este sábado 6 de diciembre, cuando se darán a conocer las fechas y horarios en los que se desarrollará cada partido.

La jornada para conocer el calendario está programada, al igual que la del viernes, al mediodía en Washington. Allí también se confirmarán las sedes, según informó la FIFA en un comunicado el lunes.

El calendario completo, con su versión final, cabe resaltar, se confirmará en marzo, una vez que se hayan completado las seis plazas de clasificación restantes a través de las eliminatorias europeas y de la FIFA.

El que es el evento más importante del fútbol a nivel global se celebrará en 16 ciudades de los tres países norteamericanos. A la fecha ya se han vendido casi dos millones de entradas para los encuentros.

Cabe recordar que, por primera vez en la historia, un Mundial de fútbol de la FIFA acogerá a 48 selecciones distintas y albergará un total de 104 partidos.

