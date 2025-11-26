“Hay historias de dictaduras en Latinoamérica, pero eran políticas, las de ahora son el crimen organizado trasnacional”: Héctor Schamis

En Panamá se llevó a cabo el foro ‘Desarrollo, Democracia y Libertad en Iberoamérica’ dedicado a analizar el rumbo de la región, un encuentro que ocurre en el momento más crítico del continente.

En el foro organizado por la Fundación Internacional para la Libertad participaron los expresidentes Jorge ‘Tuto’ Quiroga de Bolivia, Iván Duque de Colombia, Guillermo Lasso de Ecuador y la hija de la líder opositora María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado.

Para hablar sobre este tema, Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Schamis empezó diciendo que: “hay unas historias de dictaduras en nuestra región (…) la dictadura es parte de la historia de América Latina, pero eran políticas, no eran crimen organizado”.

“Estos regímenes no son política, son el crimen organizado trasnacional integrado, porque no es solo narcotráfico y narcoterrorismo, es una serie de actividades criminales que están integradas en estas organizaciones trasnacionales tomando el poder”, agregó.

El profesor de la Universidad de Georgetown también hizo énfasis en que: “Cuba es el ejemplo más horrible de totalitarismo en la región y el de Venezuela porque es el caso que determina a todos los demás”.

“La democratización de Venezuela es necesaria para que América Latina asegure su futuro democrático”, sentenció.

Sobre el despliegue militar en el Caribe afirmó que “la ansiedad aumenta en todos los venezolanos y en todos los demócratas”.