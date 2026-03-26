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Jueves, 26 de marzo de 2026
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Selección Colombia

Colombia buscará ante Croacia y Francia mantener el invicto de más de 15 años sin perder contra selecciones europeas

marzo 26, 2026
Por: Luis Cifuentes
Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
La Tricolor se medirá este jueves a la selección croata en el primer partido amistoso en este 2026 antes de la Copa del Mundo.

La Selección Colombia comienza este jueves su recorrido previo a la Copa del Mundo al enfrentar a Croacia en un amistoso en Estados Unidos. Este será el primer juego de la Tricolor en este 2026 como preparación para la cita orbital que comenzará el próximo 11 de junio.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán dos juegos de alto calibre ante dos potencias europeas en la primera ventana FIFA antes de la cita orbital.

Este jueves, la Selección Colombia se medirá a Croacia y el próximo domingo lo hará ante Francia.

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El encuentro ante los croatas se disputará en el Camping World Stadium, de Orlando, Florida, a las 6:30 de la tarde (hora local).

El encuentro servirá para definir el equipo base para la Copa del Mundo, del cual Lorenzo tendrá que definir a 26 jugadores convocados.

El encuentro ante los croatas tendrá como precedente un largo invicto de la Selección Colombia ante selecciones europeas en los últimos 15 años.

Y es que la selección colombiana no pierde ante un equipo europeo desde 2011 cuando cayó por la mínima diferencia ante España.

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Colombia cayó en el Santiago Bernabéu, el 9 de febrero de 2011, en un partido amistoso ante los ibéricos.

Desde ese encuentro, la Tricolor no cae contra una selección del viejo continente incluyendo amistosos y mundiales.

Después de ese encuentro, Colombia se enfrentó en nueve ocasiones a selecciones europeas y acumuló siete victorias y dos empates, contando minutos regulares de juego.

El próximo domingo, la selección buscará también mantener ese invicto ante la subcampeona del último Mundial, Francia.

¿Cuáles son los juegos que la Selección Colombia ha disputado contra europeos desde 2011?

Estos son los encuentros que Colombia ha disputado en los últimos años ante selecciones de Europa:

  • Serbia (1-0) Amistoso en 2013
  • Bélgica (2-0) Amistoso 2013
  • Países Bajos (0-0) Amistoso 2013
  • Eslovenia (1-0) Amistoso 2014
  • Grecia (3 – 0) Mundial 2014
  • España (2-2) Amistoso 2017
  • Francia (3-2) Amistoso 2018
  • Polonia (3-0) Mundial 2018
  • Inglaterra (1-1) en Rusia 2018
  • Alemania (2-0) Amistoso 2023
  • Rumania (3 – 2) Amistoso 2024

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