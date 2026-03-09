NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Lunes, 09 de marzo de 2026
James Rodríguez

James Rodríguez confirma cuándo y contra quién será su esperado debut con el Minnesota United en la MLS

marzo 9, 2026
Por: Diana Pérez-Agencia France Presse - AFP
James Rodríguez | Foto: AFP
James Rodríguez | Foto: AFP
El debut del mediocampista del conjunto cafetero, de 34 años, se da en un momento crítico porque tiene solo 12 partidos asegurados con el United, donde debe encontrar ritmo de competencia para unirse a la selección colombiana.

Cuando solo faltan 94 días para que inicie el Mundial de 2026 y la selección Colombia haga su debut, la preocupación está en el capitán del conjunto cafetero James Rodríguez.

Tras cuatro meses sin disputar un partido oficial, el mediocampista es el foco de todos en Colombia debido a que no ha debutado con su nuevo equipo, el Minnesota United en la MLS.

Sin embargo, ante la incertidumbre por falta de minutos, el encargado de aclarar las cosas fue le mismo futbolista en una transmisión en vivo.

Durante la transmisión, James dijo cuándo será el partido en el que por fin podrá debutar con el conjunto norteamericano.

En el primer partido de la temporada del Altético Parceros FC, su equipo de la Kings League, Rodríguez habló con el streamer colombiano Pelicanger a quién le dio la "primicia" de lo que será su debut.

o

El se excusó por no poder acompañar la transmisión en el siguiente partido y reveló que "el próximo finde juego el domingo, así que no voy a poder estar".

Ante esto, Pelicanger le preguntó si era ese día en el que iba a debutar, a lo que James respondió: "Sí, sí, sí, con la gloria de Dios. Contra el equipo de (Thomas) Müller, no sé cómo es que se llama, el Vancouver".

La noticia, en boca del propio '10' de la selección cafetera, se da un día después de que su debut con Minnesota se aplazara por segunda vez, primero por decisión técnica y luego por una contusión que lo sacó de la convocatoria del partido del sábado, en el que su club cayó 3-1 ante el Nashville SC.

Sobre si está cómodo en su nuevo club, Rodríguez le respondió a su socio: "Bien. Está bueno esto por acá".

El debut del mediocampista del conjunto cafetero, de 34 años, se da en un momento crítico porque tiene solo 12 partidos asegurados con el United, donde debe encontrar ritmo de competencia para unirse a la selección colombiana.

La última vez que jugó un partido oficial fue el pasado 19 de noviembre de 2025 con el conjunto cafetero en el amistoso que disputó ante Australia.

Temas relacionados:

James Rodríguez

Futbolistas

MLS

Minnesota

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Paloma Valencia logra histórica votación en consultas interpartidistas y lanza un contundente mensaje de cara a las elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Irán solo tiene aviones viejos, de generaciones anteriores, sin repuestos y sin mantenimiento": Santiago García, consultor experto en seguridad y defensa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya se acabó esta pesadilla": Evelis Cano, madre de Jack Tantak, quien conmovió con su grito y su encadenamiento a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP/ Estrecho de Ormuz - Foto EFE
Donald Trump

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella representa el comienzo de un nuevo camino o el final del túnel para efectos de la libertad": senador chileno sobre lo que significa María Corina Machado en en Chile

Donald Trump - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Donald Trump revela en conferencia la alta tecnología usada en ataques contra el régimen iraní y da detalles de la Operación Furia Épica

Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Esto catapulta a Paloma Valencia en primera línea para pasar a una segunda vuelta, algo que es esperanzador para el país": senador Andrés Forero sobre la Gran Consulta por Colombia

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz, jugador del Bayern - Foto: EFE
Bundesliga

Luis Díaz, nuevamente fue destacado en la Bundesliga: se encuentra dentro de los nominados a mejor jugador de febrero

Hayen Palacios, jugador del DIM - Foto: AFP
Copa Libertadores

Agónico triunfo para el Independiente Medellín ante el Liverpool en el juego de ida de la fase dos de la Copa Libertadores

Juegos Olímpicos de Invierno (AFP)
Juegos Olímpicos

Brutal accidente en los Olímpicos de Invierno: esquiadora de 41 años se retiró tras fuerte caída y tuvo que ser transportada en helicóptero

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Ucrania

A casi cuatro años de la invasión rusa, Zelenski dice que Ucrania solo celebrará elecciones si hay "alto el fuego" y "garantías de seguridad"

Estudiantes venezolanos / Jóven sostiene la bandera de Venezuela - Fotos: X / EFE
Estudiantes

Movimiento Estudiantil del Zulia convoca a todas las universidades de Venezuela a marchar este 12 de febrero por el futuro del país

Piden la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y presidente de EE. UU., Donald Trump - Fotos: EFE
Presos políticos

"El presidente Trump espera que esto continúe": Casa Blanca responde a NTN24 sobre los presos políticos que no han sido excarcelados

Marco Rubio - Foto AFP
Marco Rubio

Secretario Marco Rubio advierte que "los golpes más duros aún están por venir" y que "la siguiente fase será aún más severa para Irán"

Luis Díaz, jugador del Bayern - Foto: EFE
Bundesliga

Luis Díaz, nuevamente fue destacado en la Bundesliga: se encuentra dentro de los nominados a mejor jugador de febrero

Hayen Palacios, jugador del DIM - Foto: AFP
Copa Libertadores

Agónico triunfo para el Independiente Medellín ante el Liverpool en el juego de ida de la fase dos de la Copa Libertadores

Llegada de Doug Burgum, secretario del Interior de EE. UU. a Caracas - Foto: embajada de EE.UU. en Venezuela
Régimen venezolano

Secretario del Interior de Estados Unidos llega a Caracas para reunirse con autoridades del régimen venezolano y avanzar en temas minero-energéticos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre