James Rodríguez confirma cuándo y contra quién será su esperado debut con el Minnesota United en la MLS

Cuando solo faltan 94 días para que inicie el Mundial de 2026 y la selección Colombia haga su debut, la preocupación está en el capitán del conjunto cafetero James Rodríguez.

Tras cuatro meses sin disputar un partido oficial, el mediocampista es el foco de todos en Colombia debido a que no ha debutado con su nuevo equipo, el Minnesota United en la MLS.

Sin embargo, ante la incertidumbre por falta de minutos, el encargado de aclarar las cosas fue le mismo futbolista en una transmisión en vivo.

Durante la transmisión, James dijo cuándo será el partido en el que por fin podrá debutar con el conjunto norteamericano.

En el primer partido de la temporada del Altético Parceros FC, su equipo de la Kings League, Rodríguez habló con el streamer colombiano Pelicanger a quién le dio la "primicia" de lo que será su debut.

El se excusó por no poder acompañar la transmisión en el siguiente partido y reveló que "el próximo finde juego el domingo, así que no voy a poder estar".

Ante esto, Pelicanger le preguntó si era ese día en el que iba a debutar, a lo que James respondió: "Sí, sí, sí, con la gloria de Dios. Contra el equipo de (Thomas) Müller, no sé cómo es que se llama, el Vancouver".

La noticia, en boca del propio '10' de la selección cafetera, se da un día después de que su debut con Minnesota se aplazara por segunda vez, primero por decisión técnica y luego por una contusión que lo sacó de la convocatoria del partido del sábado, en el que su club cayó 3-1 ante el Nashville SC.

Sobre si está cómodo en su nuevo club, Rodríguez le respondió a su socio: "Bien. Está bueno esto por acá".

El debut del mediocampista del conjunto cafetero, de 34 años, se da en un momento crítico porque tiene solo 12 partidos asegurados con el United, donde debe encontrar ritmo de competencia para unirse a la selección colombiana.

La última vez que jugó un partido oficial fue el pasado 19 de noviembre de 2025 con el conjunto cafetero en el amistoso que disputó ante Australia.