Agónico triunfo para el Independiente Medellín ante el Liverpool en el juego de ida de la fase dos de la Copa Libertadores

En su visita a territorio uruguayo, por el juego de ida de la fase dos de la Copa Libertadores, el Independiente Medellín venció a Liverpool 1 a 2 en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera, tras una agónica anotación de Hayen Palacios.

Durante la primera parte del encuentro, ambas escuadras generaron opciones de peligro, pero no lograron concretar en el arco rival ninguna de las acciones.

El delantero Renzo Machado fue el primero en exigir al portero del conjunto Poderoso, Salvador Ichazo, quien por medio de un manotazo y ayuda del travesaño despejó un potente cabezazo del atacante. Minutos más tarde, Didier Moreno fue quien exigió al golero del conjunto uruguayo, Martín Campaña, el cual rechazó un remate a ras de piso del centrocampista del DIM. A pesar de los intentos por abrir el marcador, la primera parte terminó 0-0.

Para la etapa complementaria llegarían las emociones; el atacante argentino Francisco Fydriszwewski, al servicio del Medellín, apareció sobre los 52 del encuentro para poner en ventaja al conjunto colombiano.

Pero la alegría para el DIM duró muy poco, pues al minuto 64 llegó el empate del Liverpool de Uruguay, producto de un tiro de esquina que fue interceptado dentro del área por el defensor Santiago Strasorier, quien puso el 1-1.

Tras la igualdad, el conjunto colombiano buscó ampliar el marcador por medio de Hayen Palacios, a quien le fue invalidada una opción de gol sobre los 76 de juego, pero la jugada fue invalidada por el VAR.

Cuando parecía que el partido terminaría en empate, apareció Frank Fabra, quien puso un centro dentro del área que fue recepcionado por Palacios, quien ganó en el juego aéreo, venció a Campaña y enviando al fondo de la red, sobre el tiempo de reposición. Aunque en su momento el juez central pitó falta sobre el arquero, tras un llamado y revisión de la jugada, se pudo establecer que esta era legal.

Con esta anotación, el Independiente Medellín se quedó con la ventaja, de la cual espera sacar provecho el próximo martes 24 de febrero, día en que disputará el encuentro de vuelta ante Liverpool en el Atanasio Girardot.

Sin duda alguna, esta victoria representa un respiro para el equipo dirigido por Alejandro Restrepo, que el fútbol colombiano no la pasa nada bien, pues de 21 puntos posibles en siete fechas disputadas, solo ha logrado sumar 6 unidades.