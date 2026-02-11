NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Ucrania

A casi cuatro años de la invasión rusa, Zelenski dice que Ucrania solo celebrará elecciones si hay "alto el fuego" y "garantías de seguridad"

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Para el mandatario ucraniano "es muy sencillo de hacer: instaurar un alto el fuego y habrá elecciones".

Este miércoles, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó su país solo celebrará elecciones una vez que obtenga "garantías de seguridad" y "un alto el fuego" con Rusia.

o

"Pasaremos a las elecciones cuando estén todas las garantías de seguridad necesarias", manifestó el mandatario ante periodistas este 11 de febrero.

"Es muy sencillo de hacer: instaurar un alto el fuego y habrá elecciones", añadió el gobernante ucraniano.

Recientemente, de acuerdo con declaraciones del propio Zelenski, Estados Unidos quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia termine de aquí a junio.

o

Asimismo, según el ejecutivo ucraniano, la unión americana propuso albergar conversaciones entre ambas partes "a la brevedad”.

"Los norteamericanos quieren el fin de la guerra, que pronto entrará en su quinto año, de aquí al inicio del verano (boreal), en junio", declaró Zelenski el pasado viernes.

A su vez, el ocupante del Palacio Mariinsky, señaló que Washington "propuso por primera vez que los dos equipos negociadores, de Ucrania y Rusia, se reúnan en Estados Unidos, tal vez en Miami".

Aunque Zelenski está dispuesto a participar en dicho encuentro, reiteró tajantemente que su país no aceptaría acuerdos concluidos entre Estados Unidos y Rusia sin la participación de Kiev.

o

La invasión rusa de Ucrania es un conflicto militar a gran escala iniciado el 24 de febrero de 2022, que representa la mayor escalada de la guerra ruso-ucraniana comenzada en 2014, y el mayor conflicto convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Desde que inició la invasión, el presidente Putin ha justificado tal acción como una "operación militar especial" para, según su criterio, "proteger" a las regiones separatistas en el este de Ucrania.

Temas relacionados:

Ucrania

Volodímir Zelenski

Declaraciones

Elecciones

Rusia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La persecución del régimen en Cuba cada vez se agudiza: dos jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria por mostrar la realidad de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No nos están liberando, nos están cambiando de lugar de reclutamiento": Yerwin Torrealba, víctima de la dictadura venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Visita de Trump a tropas que arrestaron a Maduro es el preludio de operativos en países como Cuba?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Ramón Guanipa y Juan Pablo Guanipa - EFE
Presos políticos

"No puede hablar o salir en entrevistas, ahora sí está totalmente silenciado": hijo de Juan Pablo Guanipa relata situación de su padre tras medida de "casa por cárcel" impuesta por el régimen

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Este proyecto, como fue presentado, no es ningún proyecto de amnistía y no sirve de nada": abogado especialista sobre ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Tamara Sujú | Foto: EFE
Corte Penal Internacional

Caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional entra en un momento clave, según la activista venezolana Tamara Sujú

Foto de referencia
Presos políticos

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Presos políticos en Venezuela - EFE
Militares presos

"Hasta que mi hijo no salga y, hasta que salgan todos los presos políticos, de aquí no me retiro": madre del teniente José Ángel Barreno que espera a las afueras de la cárcel de El Rodeo hace 33 días

Más de Actualidad

Ver más
Video de la CIA para reclutar informantes en China - Foto: Captura de video
CIA

"Queremos saber la verdad sobre China": la CIA publica inquietante video en mandarín con instructivo para ser informante de la agencia

Foto de referencia Canva - F-16
Dinamarca

Después de 46 años, Dinamarca da de baja sus históricos aviones de combate F-16 Fighting Falcon

Daniel Noboa y Gustavo Petro | Foto: AFP
Gobierno de Ecuador

Ecuador informó que aceptó reunirse con Colombia para tratar las tensiones tras imposición de aranceles mutuos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Dave Bautista/ Jason Momoa - Fotos EFE
Estrenos

Así lucen Dave Bautista y Jason Momoa en el tráiler de la nueva comedia de acción 'Equipo Demolición'

Video de la CIA para reclutar informantes en China - Foto: Captura de video
CIA

"Queremos saber la verdad sobre China": la CIA publica inquietante video en mandarín con instructivo para ser informante de la agencia

Foto de referencia Canva - F-16
Dinamarca

Después de 46 años, Dinamarca da de baja sus históricos aviones de combate F-16 Fighting Falcon

Daniel Noboa y Gustavo Petro | Foto: AFP
Gobierno de Ecuador

Ecuador informó que aceptó reunirse con Colombia para tratar las tensiones tras imposición de aranceles mutuos

Elenco de el ‘Chavo del 8’ - Foto EFE
El Chavo del 8

"No tengo planes de hacerlo": así respondió con ironía Édgar Vivar, actor de 'El Chavo del 8’, tras rumores sobre su supuesto fallecimiento

Catherine O’Hara, actriz - Foto AFP
Actriz

Muere a los 71 años Catherine O’Hara, la actriz que interpretó a la mamá de Kevin McCallister en ‘Mi Pobre Angelito’

Nicolás Maduro | Foto EFE
Presos políticos

Exiliados y víctimas del régimen envían cartas a Maduro en la cárcel para desahogar el dolor y los abusos que dejó la dictadura

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre