A casi cuatro años de la invasión rusa, Zelenski dice que Ucrania solo celebrará elecciones si hay "alto el fuego" y "garantías de seguridad"

Este miércoles, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó su país solo celebrará elecciones una vez que obtenga "garantías de seguridad" y "un alto el fuego" con Rusia.

"Pasaremos a las elecciones cuando estén todas las garantías de seguridad necesarias", manifestó el mandatario ante periodistas este 11 de febrero.

"Es muy sencillo de hacer: instaurar un alto el fuego y habrá elecciones", añadió el gobernante ucraniano.

Recientemente, de acuerdo con declaraciones del propio Zelenski, Estados Unidos quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia termine de aquí a junio.

Asimismo, según el ejecutivo ucraniano, la unión americana propuso albergar conversaciones entre ambas partes "a la brevedad”.

"Los norteamericanos quieren el fin de la guerra, que pronto entrará en su quinto año, de aquí al inicio del verano (boreal), en junio", declaró Zelenski el pasado viernes.

A su vez, el ocupante del Palacio Mariinsky, señaló que Washington "propuso por primera vez que los dos equipos negociadores, de Ucrania y Rusia, se reúnan en Estados Unidos, tal vez en Miami".

Aunque Zelenski está dispuesto a participar en dicho encuentro, reiteró tajantemente que su país no aceptaría acuerdos concluidos entre Estados Unidos y Rusia sin la participación de Kiev.

La invasión rusa de Ucrania es un conflicto militar a gran escala iniciado el 24 de febrero de 2022, que representa la mayor escalada de la guerra ruso-ucraniana comenzada en 2014, y el mayor conflicto convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Desde que inició la invasión, el presidente Putin ha justificado tal acción como una "operación militar especial" para, según su criterio, "proteger" a las regiones separatistas en el este de Ucrania.