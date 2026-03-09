DT de selección sudamericana dice que tiene una veintena de jugadores "definidos" para convocar al Mundial 2026

Las selecciones se preparan de cara al Mundial de 2026 que se disputará a partir de junio próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

Poc Conmebol, asistirán seis representantes directos: Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Además, está pendiente la participación de Bolivia, que disputará el repechaje por un cupo entre los clasificados.

En las últimas horas, el seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, dijo que tiene definidos "casi" veinte de los 26 jugadores que integrarán la nómina definitiva de la Tricolor en el Mundial de 2026.

VEA TAMBIÉN Rafael Dudamel fue oficializado como nuevo entrenador de histórico equipo del fútbol colombiano: fue presentado con emotivo video o

Antes de la cita en Norteamérica, Ecuador jugará el 27 y 31 de marzo en Europa sus dos últimos duelos de fogueo ante Marruecos y Países Bajos, encuentros que podrían ser cruciales para su decisión.

Para el Mundial "tenemos casi 20 futbolistas que están definidos (...) estamos muy conformes con ellos y nos quedan esos (otros) seis futbolistas que los iremos definiendo de acá hasta mayo", declaró el entrenador argentino en una rueda de prensa.

Beccacece, de 45 años, evitó dar nombres, pero aseguró que se ha comunicado con los jugadores que están en su órbita.

Agregó que para los amistosos de marzo pretende llevar al menos tres jugadores por posición para evaluar su desempeño y afinar la lista de la selección ecuatoriana que disputará su quinta Copa del Mundo.

Para los próximos encuentros "creo que tenemos que ser más contundentes, más agresivos, generar más peligro, definir mejor la estrategia", sostuvo el DT.

Beccacece dijo que los dos próximos rivales de Ecuador son equipos de "élite" y que "van a exigir al máximo" a la selección ecuatoriana.

Países Bajos y Marruecos, ambas selecciones clasificadas también al Mundial, se ubican respectivamente en el séptimo y octavo puesto del ranking de la FIFA.

VEA TAMBIÉN El atajadón de Camilo Vargas en la derrota del Atlas que le da la vuelta al mundo y lo pone como opcionado a ser el arquero titular de Colombia en el Mundial de 2026 o

En su preparación para la Copa del Mundo, Ecuador ha enfrentado a Estados Unidos (1-1), México (1-1), Canadá (0-0) y Nueva Zelanda (victoria 2-0).

Ecuador enfrentará por primera vez a Marruecos y por cuarta ocasión a Países Bajos.

La Tricolor integra el Grupo E junto con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.