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Lunes, 30 de marzo de 2026
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La Vinotinto

Así fue la tanda de penaltis en la que cayó la Vinotinto en amistoso frente a equipo n.º 50 del ranking FIFA que enfrentará a Colombia en el Mundial

marzo 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Partido amistoso entre Uzbekistán vs. Venezuela - Foto: X
Partido amistoso entre Uzbekistán vs. Venezuela - Foto: X
El encuentro, disputado en el Estadio Milliy de Taskent, finalizó a favor del combinado nacional de balompié del país ubicado en el corazón de Asia Central.

La selección de fútbol de Venezuela perdió ante Uzbekistán el pasado domingo, en el cierre de su participación en el torneo amistoso FIFA Series 2026.

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El encuentro, disputado en el Estadio Milliy de Taskent, finalizó a favor del combinado nacional de balompié del país ubicado en el corazón de Asia Central.

Los de la nación caribeña perdieron en una tanda de penales que terminó 5-4, luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario.

El partido se definió directamente desde el punto penal, sin necesidad de prórroga. En la serie, ambos equipos comenzaron con aciertos en sus primeros lanzamientos; sin embargo, el momento clave llegó cuando Carlos Sosa falló el tercer disparo de Venezuela.

A partir de allí, Uzbekistán mantuvo una efectividad perfecta y aseguró la victoria desde los '12 pasos'.

En la portería venezolana estuvo José David Contreras, quien no logró detener ninguno de los remates del conjunto asiático, dirigido por Fabio Cannavaro.

Con este resultado, la Vinotinto, bajo la conducción de Oswaldo Vizcarrondo, cerró su participación en la ventana FIFA con un balance mixto.

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Es decir, los venezolanos lograron una victoria contundente 4-1 ante Trinidad y Tobago y el comentado empate sin goles que terminó en derrota por penales.

Este fue el segundo partido de la era absoluta de Oswaldo Vizcarrondo como director técnico de la Vinotinto, tras haber debutado con una victoria 4–1 sobre Trinidad y Tobago hace tres días.

El partido destacó por el enfrentamiento en los banquillos de dos excentrales como lo fueron Vizcarrondo y el italiano Fabio Cannavaro, actual entrenador del conjunto uzbeko.

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A pesar del dominio en ciertos tramos del partido, la falta de contundencia llevó la definición a los tiros desde el punto penal, donde el equipo local (Uzbekistán) fue más efectivo.

En cuanto al ranking FiFA vale mencionar que Venezuela se encuentra en la posición número 49, mientras Uzbekistán, en la 50.

Uzbekistán, que sí clasificó al Mundial 2026, compartirá el Grupo K con Colombia, Portugal y un equipo que, de momento, juega el repechaje.

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