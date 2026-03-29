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Domingo, 29 de marzo de 2026
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Néstor Lorenzo

"Estoy absolutamente convencido de que vamos a hacer un muy buen Mundial": Néstor Lorenzo tras dura derrota ante Francia a pocos días del Mundial 2026

marzo 29, 2026
Por: Luis Cifuentes
Amistoso de Colombia ante Francia - Foto: EFE
Amistoso de Colombia ante Francia - Foto: EFE
El entrenador argentino se mostró confiado en rueda de prensa tras caer ante la selección gala.

La Selección Colombia cayó este domingo ante su similar de Francia en el segundo partido amistoso de este año antes del Mundial que arrancará el próximo 11 de junio.

La Tricolor cayó 3 a 1 y acumuló su segunda derrota en menos de una semana tras perder por 2 a 1 ante Croacia el pasado jueves.

Luego de la derrota ante la selección gala, el entrenador argentino Néstor Lorenzo se mostró confiado en su equipo de cara al Mundial de 2026.

o

"¿A qué altura estamos? Con Croacia estamos parejos. Y tienen un proceso de 8 o 10 años, en los últimos mundiales salieron segundos y terceros, pero siento que estamos parejos”, dijo.

Con Francia estamos 1 o 2 escalones atrás. Llegaron a las últimas dos finales del mundo y nosotros iniciamos el proceso después de no ir a Qatar. Hay diferencias sustanciales en un montón de cosas, pero lo vamos a equiparar y emparejar”, añadió.

Las dudas sobre el rendimiento de la selección Colombia se instalaron a pocos días del comienzo de la cita orbital en la que la Tricolor debutará en junio 17 ante Uzbekistán.

Estoy absolutamente convencido de que vamos a hacer un muy buen Mundial", dijo Lorenzo.

Por su parte, el entrenador francés Didier Deschamps elogió el trabajo de la selección Colombia.

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"Tiene un muy buen equipo, tiene calidad, agresividad. Haber sido 3° en las Eliminatorias significa mucho, tiene todo para hacerlo bien en el Mundial. Respeto mucho a su entrenador", dijo en rueda de prensa.

Colombia compartía grupo, además, con Portugal y Jamaica o el Congo.

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