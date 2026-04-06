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Lunes, 06 de abril de 2026
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Mundialista con Brasil anunció su retiro del fútbol profesional por un problema cardiaco: "quería jugar más, pero lamentablemente esto sucedió"

abril 6, 2026
Por: Diana Pérez
Jugadores de la selección de Brasil: Fred, Marcelo, Neymar y Oscar | Foto: EFE
Jugadores de la selección de Brasil: Fred, Marcelo, Neymar y Oscar | Foto: EFE
Durante su etapa en Europa, el centrocampista fue convocado en numerosas ocasiones para representar a la selección de Brasil, ganando la Copa Confederaciones de la FIFA (2013).

El fútbol brasileño se encuentra conmocionado tras conocerse que un exmundialista con el conjunto 'verdeamarela' hizo oficial su retiro debido a un problema cardiaco. Se trata del futbolista Oscar dos Santos Emboaba Júnior, quien cuenta con paso por importantes clubes como el Chelsea, Internacional y Sao Paulo.

Por medio de un comunicado del conjunto paulista, el jugador explicó que el fin de su carrera se da por una afección cardiaca la cual puso en riesgo su vida.

De acuerdo con el comunicado: "A sus 34 años, el centrocampista Oscar anunció su retiro del fútbol. Esta semana finalizó la rescisión de su contrato con el São Paulo, que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027".

El club expresó que Oscar fue apartado del terreno de juego en noviembre de 2025, cuando se sintió indispuesto durante "una prueba de esfuerzo en el SuperCT".

Luego fue trasladado al Hospital Einstein Israelita, en donde "le diagnosticaron síncope vasovagal, fue operado y tuvo que seguir un protocolo de reposo antes de someterse a una nueva serie de pruebas".

Por su parte, el exfutbolista comentó: "quería hacer más por el São Paulo, quería jugar más".

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"Creo que tenía tanto la calidad futbolística como la edad para jugar más, pero lamentablemente esto sucedió. Ahora me retiro y seguiré apoyando al São Paulo, continuaré mi vida como hincha", añadió.

El exmundialista con la selección de Brasil puntualizó que finaliza su carrera en Sao Paulo, equipo que lo ha llevado a muchos lugares.

"Quería agradecer a todos por su constante cariño, a todos los hinchas de São Paulo que me han apoyado desde mi regreso y durante este difícil momento que estoy atravesando", sentenció.

El jugador tuvo dos etapas en el club en el que debutó cuando tenía 14 años y donde logró disputar 37 partidos.

Además, ha tenido paso por importantes clubes como el Chelsea, donde logró conquistar la UEFA Europa League (2012/13), la Premier League (2014/15 y 2016/17) y la Copa de la Liga inglesa (2014/15).

Durante su etapa en Europa, el centrocampista fue convocado en numerosas ocasiones para representar a la selección de Brasil, ganando la Copa Confederaciones de la FIFA (2013).

Luego pasó por el Shanghai, en China, equipo con el que ganó: la Superliga china en 2018, 2023 y 2024, y la Supercopa china (2019).

A finales de 2024 regresó a Sao Paulo y en su segunda etapa logró disputar 23 partidos, acumulando dos goles y cinco asistencias.

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