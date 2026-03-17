Francisco Cervelli conmueve a Venezuela tras reaccionar de esta forma cuando la Vinotinto venció a Italia para pasar a la final del Clásico Mundial

El mánager de la selección de Italia, Francisco Cervelli, protagonizó uno de los momentos más emotivos del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Esto, luego de reaccionar con sentimientos encontrados tras la victoria de Venezuela 4-2 sobre su equipo en la semifinal del 16 de marzo.

Aunque dirigía al conjunto europeo, el exreceptor, nacido en Valencia, fue enfocado por las cámaras mostrando orgullo contenido y profundo respeto al ver a su país de origen avanzar por primera vez a una final del torneo.

Luego del último out, Cervelli dejó ver en su expresión la satisfacción de presenciar un logro histórico para su tierra natal, aun cuando significaba la eliminación de su propio equipo.

La selección venezolana de béisbol remontó ante el combinado italiano y se metió en la final del Clásico Mundial 2026.

Los de Omar López vinieron de atrás e hicieron la tarea ante la novena de Francisco Cervelli.

VEA TAMBIÉN Donald Trump celebra el triunfo de Venezuela ante Italia en el Clásico Mundial de Béisbol y sugiere que el país se convierta en el Estado 51 de la Unión Americana o

El conjunto de la nación caribeña hizo historia al clasificar a su primera final del Clásico Mundial, tras vencer 4-2 a Italia en la semifinal.

Con este gran triunfo el país 'hermano de la espuma, garza y rosa' encontró su boleto al duelo decisivo en el que se medirá a Estados Unidos.

El 'choque de la gloria' tendrá lugar en el loanDepot park de Miami, hogar de los Miami Marlins, a las 8:00 p.m. (hora del Este de EE. UU.).

Previamente, cabe el apunte, la 'Vinotinto' eliminó al campeón defensor Japón 8-5 en cuartos de final con jonrones de Acuña Jr., García y Abreu.

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) es el torneo internacional de béisbol profesional más importante, donde selecciones nacionales compiten por el título de campeón mundial.

Organizado por la MLB y la WBSC, reúne a los mejores peloteros del mundo, incluyendo estrellas de las Grandes Ligas (MLB) y la Liga Japonesa (NPB), cada tres o cuatro años.