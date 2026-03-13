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Viernes, 13 de marzo de 2026
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Leonardo Castro, delantero de Millonarios - Foto: AFP
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Liga BetPlay Dimayor

Atlético Nacional por el liderato, Millonarios por un cupo en los ocho: así se jugará la fecha 11 de la Liga BetPlay

marzo 13, 2026
Por: Natalya Baquero González
Rafael Dudamel hará su debut con el Deportivo Cali en el juego ante el Deportivo Cúcuta.

Este viernes 13 de marzo dará inicio la fecha 11 de la Liga BetPlay Apertura 2026, una jornada en que varios equipos como Atlético Nacional, Pasto, Once Caldas e Internacional de Bogotá buscarán mantenerse en la parte alta de la tabla.

Por su parte, otras escuadras como Millonarios, Llaneros y Fortaleza saldrán al terreno de juego con la intención de sumar de a tres y así acercarse a los ocho.

Entre tanto, otros como el Deportivo Cali comenzarán un nuevo proceso de la mano del entrenador Rafael Dudamel con la finalidad de regresarle el protagonismo al conjunto azucarero en el futbol colombiano y de alejarlo de la tabla del descenso.

Así se jugará la fecha 11 de la Liga BetPlay Apertura 2026

Los encargados de abrir la jornada once del campeonato colombiano este viernes 13 de marzo serán Once Caldas y el Deportivo Pasto, dos escuadras que gozan de un buen presente en la competencia; actualmente ocupan las casillas 2 y 3 del campeonato.

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Por su parte, Atlético Nacional, líder de la Liga BetPlay, con un partido menos, recibirá a Llaneros; mientras que los Verdolagas buscan sumar de a tres para mantener el liderato, el equipo de Villavicencio quiere la victoria con la intención de ascender a los ocho.

El sábado los encargados de abrir la jornada futbolera serán Internacional de Bogotá y el Atlético Bucaramanga. La escuadra capitalina buscará el triunfo y ascender a la parte alta de la tabla, mientras que los ‘Leopardos' quieren consolidarse dentro de los ocho, esto teniendo en cuenta que actualmente ocupan la quinta casilla con 17 unidades.

Entre tanto, ese mismo día, el Cúcuta, que no la pasa nada bien en su regreso a la primera categoría del fútbol colombiano, recibirá a un Cali, que comienza un nuevo proceso de la mano de Rafael Dudamel, quien vivirá su segundo ciclo con el conjunto azucarero.

Ese mismo día, el Boyacá Chicó, en la parte inferior de la tabla, recibe a un Millonarios que, desde la llegada de Fabián Bustos a la dirección técnica, ha ido de menos a más y en esta nueva fecha buscará sumar de a tres para meterse dentro de los ocho.

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Santa Fe, que no vive su mejor momento en el fútbol colombiano, recibirá en El Campín al colero Alianza Petrolera, encuentro con el que finalizará la jornada sabatina.

La jornada la complementarán el domingo los juegos entre: Pereira vs Águilas Doradas; América vs. Tolima; Jaguares vs. Medellín y Junior vs. Fortaleza.

Programación fecha 11 de la Liga BetPlay Apertura 2026

Viernes 13 de marzo

  • Once Caldas vs. Pasto / Hora: 6:20 p.m.
  • Nacional vs. Llaneros / Hora: 8.30 p.m.

Sábado 14 de marzo

  • Inter de Bogotá vs. Bucaramanga / Hora: 2:00 p.m.
  • Cúcuta vs. Cali / Hora: 4.00 p.m.
  • Boyacá Chicó vs. Millonarios / Hora: 6:20 p.m.
  • Santa Fe vs. Alianza / Hora: 8:30 p.m.

Domingo 15 de marzo

  • Pereira vs. Águilas Doradas / Hora: 3:30 p.m.
  • América vs. Tolima / Hora: 4:10 p.m.
  • Jaguares vs. DIM / Hora: 6:20 p.m.
  • Junior vs. Fortaleza / Hora: 8:30 p.m.

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