Presidente de Foro Penal sobre excarcelación de presos políticos en Venezuela: "Es un primer paso, lo que se quiere es la liberación de todos y el desmantelamiento de los centros de represión"

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Se trataría de las primeras excarcelaciones bajo el "interinato" de Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero en la que capturó al tirano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Según el jefe de la Asamblea Nacional del régimen venezolano, Jorge Rodríguez, un "número importante" de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, están siendo liberados en Venezuela.

"Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", señaló Rodríguez en declaraciones a la prensa en el palacio Legislativo, sin precisar la cantidad de personas que quedarán en libertad.

"Es un gesto unilateral del gobierno bolivariano", adicionó Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen.

Sobre esto, el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, sostuvo en NTN24: “No hay un número concreto (de excarcelados), muchas personas se están comunicando conmigo para saber, lo cierto es que está avanzando (los trámite para dichas excarcelaciones)”.

“Sería una gran alegría que todos salgan de la cárcel.... Debe haber un soporte de honestidad, que se revise, que no haya excarcelaciones para luego encarcelar a más personas, que sea un proceso de reconciliación nacional y reconstrucción del Estado de Derecho”, acotó.

El entrevistado añadió frente a las cámaras del canal de las Américas: “Esto no es un gesto, no me gusta esa palabra, es humanidad, tienen (el régimen) que usar el sistema de defensa nacional no para agredir al ciudadano, sino para ayudar al ciudadano”.

Se trataría de las primeras excarcelaciones bajo el “interinato” de Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero en la que capturó al tirano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

