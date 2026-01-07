Fuerzas estadounidenses intentan capturar un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela en el Atlántico, según Reuters

Estados Unidos está intentando confiscar un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela tras una persecución de más de dos semanas a través del Atlántico y con un submarino y un buque de guerra rusos cerca, según informaron el miércoles dos funcionarios estadounidenses a Reuters.

La incautación se habría producido después de que el petrolero, originalmente conocido como Bella-1, eludiera el "bloqueo" marítimo estadounidense de petroleros sancionados y rechazara los intentos de la Guardia Costera de Estados Unidos de abordarlo.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la operación estaba siendo llevada a cabo por la Guardia Costera y el ejército estadounidense.

De acuerdo con Reuters, podría tratarse de la primera vez en la historia reciente que el ejército estadounidense intenta incautar un buque con bandera rusa.

Las fuentes, entretanto, añadieron que había buques militares rusos en las inmediaciones de la operación, incluido un submarino ruso.

La Guardia Costera de Estados Unidos intentó interceptar el buque por primera vez el mes pasado, pero este se negó a ser abordado. Desde entonces, se ha registrado bajo bandera rusa, según Reuters.

El buque, ahora conocido como Marinera, es el último petrolero en el punto de mira de la Guardia Costera de Estados Unidos desde el inicio de la campaña de presión del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el régimen venezolano.

Por otra parte, la Guardia Costera estadounidense también ha interceptado otro petrolero vinculado a Venezuela en aguas latinoamericanas, según informaron funcionarios estadounidenses a Reuters, mientras algunas fuentes dijeron que Estados Unidos estaba cerca de levantar el "bloqueo" marítimo a los buques sancionados de Venezuela.

Las medidas se producen cinco días después de que las fuerzas especiales estadounidenses irrumpieran en Caracas antes del amanecer del sábado en una incursión militar para capturar a Nicolás Maduro y llevarlo a Estados Unidos.

El ejército estadounidense lo entregó a las autoridades federales para que fuera procesado por cargos relacionados con el narcotráfico y otros presuntos crímenes.

En su primera audiencia en Nueva York, Maduro se declaró "no culpable" de acusaciones conspiración narcoterrorista; conspiración para importar cocaína; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Trump y altos funcionarios estadounidenses han acusado a Venezuela de robar petróleo estadounidense en una aparente referencia a la nacionalización del sector energético del país en varias oleadas durante el último medio siglo.