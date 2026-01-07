NTN24
Miércoles, 07 de enero de 2026
Miércoles, 07 de enero de 2026
Buque petrolero

Fuerzas estadounidenses intentan capturar un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela en el Atlántico, según Reuters

enero 7, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Petrolero en Venezuela - Foto EFE de referencia/ Banderas de Rusia, EE. UU. y Venezuela - Fotos Canva de referencia
Petrolero en Venezuela - Foto EFE de referencia/ Banderas de Rusia, EE. UU. y Venezuela - Fotos Canva de referencia
La operación estaría siendo llevada a cabo por la Guardia Costera y el ejército estadounidense.

Estados Unidos está intentando confiscar un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela tras una persecución de más de dos semanas a través del Atlántico y con un submarino y un buque de guerra rusos cerca, según informaron el miércoles dos funcionarios estadounidenses a Reuters.

La incautación se habría producido después de que el petrolero, originalmente conocido como Bella-1, eludiera el "bloqueo" marítimo estadounidense de petroleros sancionados y rechazara los intentos de la Guardia Costera de Estados Unidos de abordarlo.

o

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la operación estaba siendo llevada a cabo por la Guardia Costera y el ejército estadounidense.

De acuerdo con Reuters, podría tratarse de la primera vez en la historia reciente que el ejército estadounidense intenta incautar un buque con bandera rusa.

Las fuentes, entretanto, añadieron que había buques militares rusos en las inmediaciones de la operación, incluido un submarino ruso.

La Guardia Costera de Estados Unidos intentó interceptar el buque por primera vez el mes pasado, pero este se negó a ser abordado. Desde entonces, se ha registrado bajo bandera rusa, según Reuters.

El buque, ahora conocido como Marinera, es el último petrolero en el punto de mira de la Guardia Costera de Estados Unidos desde el inicio de la campaña de presión del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el régimen venezolano.

Por otra parte, la Guardia Costera estadounidense también ha interceptado otro petrolero vinculado a Venezuela en aguas latinoamericanas, según informaron funcionarios estadounidenses a Reuters, mientras algunas fuentes dijeron que Estados Unidos estaba cerca de levantar el "bloqueo" marítimo a los buques sancionados de Venezuela.

Las medidas se producen cinco días después de que las fuerzas especiales estadounidenses irrumpieran en Caracas antes del amanecer del sábado en una incursión militar para capturar a Nicolás Maduro y llevarlo a Estados Unidos.

El ejército estadounidense lo entregó a las autoridades federales para que fuera procesado por cargos relacionados con el narcotráfico y otros presuntos crímenes.

En su primera audiencia en Nueva York, Maduro se declaró "no culpable" de acusaciones conspiración narcoterrorista; conspiración para importar cocaína; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

o

Trump y altos funcionarios estadounidenses han acusado a Venezuela de robar petróleo estadounidense en una aparente referencia a la nacionalización del sector energético del país en varias oleadas durante el último medio siglo.

Temas relacionados:

Buque petrolero

Guardia Costera

Gobierno de Donald Trump

Rusia

Petróleo en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este es el momento y se puede perder": Dionisio Gutiérrez analiza situación que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Este es el momento y se puede perder": Dionisio Gutiérrez analiza situación que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos - Fotos AFP/EFE
Cae Maduro en Venezuela

Trump asegura que Maduro "es un tipo violento que mató a millones de personas", y que tienen "una cámara de tortura en el centro de Caracas, que están cerrando"

Embajada de EE. UU. en Caracas (Venezuela) - Foto EFE
Embajada de Estados Unidos

Departamento de Estado responde a NTN24 sobre la reapertura de la Embajada de EE. UU. en Caracas

Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Qué pistas da Trump sobre futuro de Venezuela tras captura de Maduro con revelación de personas que estarán "a cargo" del país?

Palacio de Miraflores

Se registran disparos en el centro de Caracas: videos muestran ráfagas al aire en el lugar

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Trump anunció que las fuerzas de Estados Unidos incautaron un petrolero frente a las costas de Venezuela

Nayib Bukele | Foto EFE
Nayib Bukele

Bukele sella con país de Latinoamérica una "alianza" contra la criminalidad y llama a que más naciones se unan

Frontera Colombia - Venezuela - AFP
Frontera entre Colombia y Venezuela

Migración Colombia advierte a venezolanos sobre nuevas estafas a migrantes

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Trump anunció que las fuerzas de Estados Unidos incautaron un petrolero frente a las costas de Venezuela

Selección Colombia Femenina Sub-20 - Foto: AFP
IFFHS

Dos jugadoras de la selección Colombia fueron incluidas dentro del 11 ideal de la categoría Sub-20: son las únicas sudamericanas

Marc Márquez, piloto de MotoGP - Foto: AFP
Marc Márquez

Marc Márquez, leyenda viva de MotoGP, ya tiene fecha definida para su esperado regreso

Nayib Bukele | Foto EFE
Nayib Bukele

Bukele sella con país de Latinoamérica una "alianza" contra la criminalidad y llama a que más naciones se unan

Frontera Colombia - Venezuela - AFP
Frontera entre Colombia y Venezuela

Migración Colombia advierte a venezolanos sobre nuevas estafas a migrantes

Emmanuel Macron presidente de Francia / Nicolás Maduro - Fotos: AFP
Presidente de Francia

El presidente de Francia celebró la captura de Maduro, a quien señaló de dictador, pero ahora cuestiona el operativo de Estados Unidos

Senador Bernie Moreno y el presidente Donald Trump - Fotos: AFP
Cae Maduro en Venezuela

“El presidente Trump cambió hoy el rumbo de Latinoamérica para una generación”: senador Bernie Moreno tras la captura de Nicolás Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre