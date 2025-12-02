"Reiteramos toda la voluntad de construir un gran acuerdo": Álvaro Uribe sobre una coalición con candidatos de otras bancadas de cara a las elecciones presidenciales de 2026

Este martes el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, por medio de un video, dejó ver la voluntad de su partido, el Centro Democrático, para ser parte de una coalición con candidatos de otros partidos políticos, especialmente de derecha y centro, dentro de los que resaltó a Abelardo De La Espriella y Sergio Fajardo.

“Reiteramos toda la voluntad de contribuir a un gran acuerdo para el bien de la democracia colombiana, que incluya un amplio espectro, desde el doctor Abelardo de la Espriella hasta el doctor Sergio Fajardo”, indicó el exmandatario.

Uribe Vélez manifestó que desde su bancada están dispuestos a aportar dentro de esta coalición con la finalidad de alcanzar un “entendimiento sobre asuntos fundamentales que aporten a la seguridad de todos los colombianos, a la operación eficiente, al crecimiento de la economía y al bienestar social y colectivo”.

Asimismo, el expresidente dejó claro que, para “consolidar una coalición”, será necesario que los candidatos que lleguen a participar dentro de este acuerdo den a conocer a la “opinión pública” sus respectivas diferencias en medio de este proceso camino a la presidencia.

Aunque no entregó detalles de la desvinculación de Miguel Uribe Londoño, sí afirmó que el partido Centro Democrático continuará con su proceso de selección a la presidencia con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

Recordemos que el pasado lunes el Centro Democrático anunció que el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, padre del también aspirante a la Presidencia Miguel Uribe Turbay, víctima de un magnicidio, había sido excluido de la contienda electoral por un supuesto apoyo a otro precandidato.

VEA TAMBIÉN Miguel Uribe Londoño pide rectificar al Centro Democrático decisión de excluirle de la contienda electoral por supuesto apoyo a otro precandidato o

Por medio de un comunicado, el principal partido de oposición al actual gobierno informó que Abelardo de la Espriella, otro de los aspirantes a la Casa de Nariño, contactó a Uribe Vélez y le comunicó que Uribe Londoño no tenía la intención de continuar con ellos, presuntamente porque lo apoyaría él.