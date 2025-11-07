NTN24
República Dominicana

Ministerio Público de República Dominicana pide juicio contra dueños de discoteca que colapsó en abril pasado y dejó 236 muertos

noviembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Discoteca Jet Set | Foto: AFP
El Ministerio Público de República Dominicana presentó este viernes una acusación formal y solicitó iniciar el juicio contra los dueños de la discoteca que colapsó en Santo Domingo en abril, señalados de "homicidio involuntario" por la muerte de 236 personas, indicó un comunicado.

El techo del club nocturno Jet Set se derrumbó en la madrugada del 8 de abril durante el concierto del popular cantante de merengue Rubby Pérez, quien falleció en el lugar.

Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, dueños del local, fueron arrestados tras el suceso y posteriormente fueron liberados bajo una fianza de 50 millones de pesos (casi 842.500 dólares), y quedaron a la espera de juicio.

"Los hermanos Espaillat incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias", señala la fiscalía, que dice contar con "cientos de elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados".

o

Los fiscales detallan que los dueños del local sobrecargaron la estructura del techo al instalar equipos de climatización y tanques de agua, además de que "ignoraron las advertencias internas sobre el deterioro del techo" para ahorrar costos.

A mediados de junio los familiares de las víctimas, incluidas las hijas del cantante Rubby Pérez, habían presentado más de 50 demandas civiles contra los Espaillat, al tiempo que aumentaba la presión sobre las autoridades en medio de denuncias de privilegios para esta familia que tiene además un conglomerado de medios y un restaurante.

El cargo de homicidio involuntario conlleva una pena de tres meses a dos años de cárcel, mientras que los golpes y heridas involuntarios prevén entre tres meses y dos años de prisión, según la gravedad de los daños causados.

