Jueves, 27 de noviembre de 2025
Jugador del Aston Villa fue agredido en su propio estadio luego de celebrar un gol ante los aficionados del rival

noviembre 27, 2025
Por: Diana Pérez
Futbolistas del Aston Villa | Foto: EFE
Con este triunfo, el Villa se mantiene en el tercer lugar en la tabla de posiciones de la Europa League con 12 puntos.

Este jueves durante una nueva jornada de la Europa League se dio una situación que le está dando la vuelta al mundo y que es bastante criticada por los aficionados del Aston Villa.

El jugador del conjunto inglés Donyell Malen fue agredido en su propio estadio tras celebrar uno de los tantos de su doblete en el triunfo de los ‘Villanos’ ante los Young Boys.

El reloj del partido marcaba el minuto 26 cuando Donyell cabeceó un centro que recibió de su compañero, poniendo el primero de la noche para los locales.

Tras anotar el tanto, el futbolista del Aston se dirigió hacia una de las esquinas del Villa Park para celebrar.

Sin embargo, en ese lugar unos hinchas del conjunto suizo empezaron a lanzarle todo tipo de objetos logrando, con algunos de ellos, impactarle en la cabeza y espalda.

Sus compañeros, que lo fueron a buscar para festejar el gol, no podían creer lo que estaba presenciando en su propio estadio.

De hecho, las cámaras del partido muestran que tras soltarse de los abrazos de sus compañeros Donyell se toca la cabeza y se le ve un rasguño del que le sale un poquito de sangre.

En redes, los aficionados han expresado que este comportamiento debería de ser sancionado, mientras que otros aseguran que es el resultado de su comportamiento provocador.

“Tienes todo el estadio con tu gente y se lo vas a gritar justo donde están ellos”, “Preciso decide ir donde están los visitantes”, “Esto es inaceptable”, “Los fanáticos se vuelven locos”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, la agresión no fue un impedimento para que Donyell se motivara y pusiera su segundo gol de la noche.

El delantero neerlandés le dio el triunfo al Aston Villa antes del cierre del primer tiempo, en el minuto 42.

