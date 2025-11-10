NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Lewis Hamilton

La molestia de Lewis Hamilton y Charles Leclerc tras tener que abandonar el Gran Premio de Brasil: "Es realmente devastador"

noviembre 10, 2025
Por: Diana Pérez
Lewis Hamilton y Charles Leclerc | Foto: EFE
Ante los resultados del Gran Premio de Brasil, el presidente de Ferrari, John Elkann, pidió mayor concentración por parte de los dos pilotos.

La escudería Ferrari tuvo un fin de semana difícil en el Gran Premio de Brasil, en la que sus dos pilotos Lewis Hamilton y Charles Leclerc abandonaran el circuito.

Los dos pilotos tuvieron que abandonar el GP de Brasil haciendo que la escudería italiana retrocediera del segundo al cuarto lugar en la clasificación de constructores.

El corredor inglés chocó con la parte trasera del piloto argentino Franco Colapinto, ocasionando daños en el alerón del vehículo de Alpine.

Luego de que se analizaran las imágenes, la Federación Internacional de Automóvil (FIA) determinó que el heptacampeón fue el responsable de la maniobra, por lo que, le dieron una penalización de cinco segundos.

Ante esto Hamilton afirmó que considera que definitivamente es “un fin de semana para olvidar”.

“Es una pena porque amo Brasil e irme del circuito sin ni siquiera terminar la carrera por segunda vez en un año es realmente devastador”, agregó.

El heptacampeón dijo que se sentía fatal por tener que abandonar el circuito y reconoció que fue él quien se puso en “esa posición y mañana nos levantaremos y le daremos otra oportunidad”.

Leclerc, por su parte, abandonó cuando intentaba definir posiciones con Oscar Piastr y Andrea Kimi Antonelli. En medio de la disputa terminó perdiendo la rueda de su vehículo.

En este caso, la FIA concluyó que la responsabilidad del incidente fue del australiano Oscar Piastri, quien fue penalizado con diez segundos.

o

Sin embargo, el incidente perjudicó a Charles, quien se tuvo que retirar en las primeras vueltas haciendo que Ferrari sumara un nuevo revés.

Ante los resultados del Gran Premio de Brasil, el presidente de Ferrari, John Elkann, pidió mayor concentración por parte de los dos pilotos.

Durante un evento público, el directivo aseguró que: “Es realmente importante que nuestros pilotos se concentren en su pilotaje y hablen menos”.

“Aún quedan carreras importantes, no es imposible lograr el segundo lugar (en la clasificación de constructores). Esta es la lección importante que también viene de Baréin, donde Ferrari se convirtió en campeón mundial de resistencia, es la demostración de que cuando Ferrari es un equipo, ganamos", añadió.

Elkann sentenció que la escudería necesita pilotos “que no piensen en sí mismos, sino que piensen en Ferrari”.

Tras el incidente que sufrió, Hamilton dijo que lleva viviendo una pesadilla “desde hace ya un tiempo, con un vaivén entre vivir el sueño de conducir para este increíble equipo y unos resultados calamitosos”.

Por su parte, Leclerc aseguró: “Somos los únicos que no terminamos la carrera. Va a ser muy difícil conseguir ese segundo puesto ahora”.

