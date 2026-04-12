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Poco antes del Mundial, estudio llega a reveladora conclusión sobre interés femenino en el fútbol y su poder de "influencia"

abril 12, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Hinchas colombianos - Foto EFE
Hinchas colombianos - Foto EFE
Las seguidoras del fútbol podrían llegar a consumir hasta tres veces más que los aficionados masculinos, según un informe.

A dos meses del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un nuevo estudio llegó a una reveladora conclusión sobre el interés femenino en el fútbol y su alto "poder de influencia" dentro de los hogares.

El fútbol, de acuerdo con la investigación, dejó "hace tiempo de ser un territorio exclusivamente masculino" y las cifras han demostrado que el consumo deportivo se ha diversificado.

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Según datos de Ibope Media Colombia, cuatro de cada diez mujeres en el país se interesan por ver fútbol, mientras que el 35 % de los hombres consume telenovelas. Las mujeres, además, ven 23 minutos más de televisión a diario que los hombres.

En cuanto a las preferencias, también hay una diversificación, pues el 81 % lo hace mientras navega por Internet, lo que demuestra que hay un entorno de consumo híbrido y multiscreen.

"Para el fútbol este año, entender ese consumo híbrido y multipantalla es crucial para que se aproveche al máximo la coyuntura futbolera y, así, disparar las ventas, ya sean las federaciones como los negocios que puedan subirse a la tendencia", señaló Angélica Arévalo, Industry Manager, citada en un comunicado de Infobip.

"En nuestro estudio de Fan Engagement, los fanáticos encuestados alrededor del mundo coincidieron en que su participación en el mercado del fútbol ya no solo se limita a ser espectadores de 90 minutos en vivo o por televisión", agregó.

El fútbol femenino, entretanto, ha ido consolidándose con fuerza en los últimos años. Se ha proyectado que este, junto con otros deportes de élite de mujeres, podría alcanzar ingresos globales de más de dos mil millones de dólares.

Poder de "influencia"

Deloitte ha revelado que las seguidoras del fútbol femenino pueden llegar a consumir hasta tres veces más que los aficionados masculinos del fútbol profesional.

Ellas son responsables del 75 % de las compras totales del hogar y el 95 % de las fans de disciplinas deportivas son decisoras principales de compra, incluso en categorías vinculadas al deporte.

"El fan femenino es un público consolidado con alto nivel de influencia en decisiones de compra", explica Arévalo. "Si las marcas lo entienden y construyen estrategias que combinen contenido en vivo, redes sociales, mensajería directa y experiencias personalizadas, podrán mantener la conversación activa antes, durante y después del partido", agrega.

El impacto económico también se refleja en el retail. Globalmente, según Mordor Intelligence, citado en el informe, el mercado de ropa deportiva femenina mantiene una expansión sostenida, proyectando alcanzar los 142.690 millones de dólares en 2031.

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En Colombia, por otro lado, las ventas de ropa deportiva superan los 1.500 millones de dólares anuales y crecen alrededor del 6 %, de acuerdo con Euromonitor, mientras que Inexmoda reporta un crecimiento del 6,33 % en la categoría sportswear en el último trimestre de 2025.

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