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Martes, 24 de marzo de 2026
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Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa - Foto: AFP
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa - Foto: AFP
Luis Suárez

Delantero colombiano Luis Suárez está cerca de superar el registro de Radamel Falcao en el fútbol europeo

marzo 24, 2026
Por: Natalya Baquero González
Suárez se ha convertido en una de las piezas claves dentro del esquema táctico del técnico Rui Borges.

El futbolista colombiano Luis Javier Suárez vive un buen presente con su club, el Sporting Lisboa, con el que se ha destacado en cada una de las competencias que ha afrontado durante la actual temporada, al punto que está cerca de superar el registro de su compatriota Radamel Falcao García durante la temporada 2012/2013.

Suárez, quien se sumó a las filas del conjunto portugués a mediados del año 2025, se ha convertido en una de las piezas claves dentro del esquema táctico del técnico Rui Borges.

El atacante, además de ganarse la confianza del entrenador, ha cumplido a cabalidad con cada una de las expectativas del club, que actualmente se encuentra peleando cosas importantes tanto en el rentado local como en torneos internacionales, como lo es la Liga de Campeones, considerado el torneo más importante a nivel de clubes.

Actualmente, el Sporting Lisboa se ubica en la segunda casilla de la Liga de Portugal detrás del Porto y disputará los cuartos de final de LA UEFA Champions League ante el Arsenal. Estas hacen parte de las competencias en las que el delantero samario se ha reportado con gol.

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Con su reciente anotación en la victoria 4 goles 1 de su equipo ante el Futebol Clube de Alverca por la fecha 27 de la Primera Liga de Portugal, Luis Javier Suárez llegó a un total de 33 tantos con el conjunto verde y blanco, muy cerca de superar los registros de su compatriota y referente Radamel Falcao García, quien durante la temporada 2012/2013 con el Atlético de Madrid anotó 34 goles.

De acuerdo con el periodista deportivo colombiano Álvaro Hincapié, desde aquel registro de ‘El Tigre’ han pasado 13 años.

Teniendo en cuenta el buen presente de Suárez y que aún al Sporting Lisboa le quedan fechas por disputar en la vigente temporada, todo indica que el atacante samario de 28 años podría superar los números de Falcao e imponer un nuevo registro.

Así se dividen los goles de Luis Javier Suárez con el Sporting

Desde su arribo al conjunto portugués, el colombiano ha marcado un total de 33 tantos; 24 de ellos han sido en la Primera Liga de Portugal, 4 por Copa Nacional y 5 en la UEFA Champions League.

Adicionalmente, en la vigente temporada 2025/2026 ha realizado 12 asistencias entre las diferentes competencias que ha afrontado su equipo.

Por ahora, el reto más próximo de Luis Javier Suárez será con la selección Colombia, con la cual ya se concentró y con la que espera sumar minutos en los juegos de fogueo de la fecha FIFA de la ‘Tricolor’ ante Croacia y Francia, los próximos 26 y 29 de marzo en los Estados Unidos.

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