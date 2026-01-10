NTN24
Sábado, 10 de enero de 2026
Ryan Reynolds

La eufórica reacción de Ryan Reynolds en el partido en el que su equipo eliminó a uno de la Premier League en la FA Cup

enero 10, 2026
Por: Diana Pérez
Ryan Reynolds | Foto: EFE
La tanda estuvo bastante apretada, pero el arquero del Wrexham, Arthur Okonkwo, se convirtió en el héroe de la noche.

El conjunto inglés Wrexham, actualmente noveno en la Segunda División de Inglaterra, es noticia tras eliminar al Nottingham Forest, que juega en la Premier League, desde el punto penal en la tercera ronda de la FA Cup.

El equipo, del que el reconocido actor Ryan Reynolds es propietario junto a su socio Rob McElhenney, logró empatar el partido, quedando 3-3 contra el Forest, por lo que todo se tenía que definir desde los doce pasos.

La tanda estuvo bastante apretada, pero el arquero del Wrexham, Arthur Okonkwo, se convirtió en el héroe de la noche al tapar el tanto definitivo del Nottingham, dándole el paso a la siguiente ronda a su equipo.

Sin embargo, aunque es un tiunfo importante para el club, lo que se ha hecho viral en redes es la eufórica reacción del actor de Deadpool, quien festejo el segundo gol que le daba la ventaja a su equipo en el tiempo regular, antes de resolver todo desde el punto penal.

Las cámaras del partido captaron la reacción del actor, quien de manera eufórica, se levanta de su silla y con puño arriba grita el gol que hizo Oliver Rathbone en el minuto 40 del compromiso.

Reynolds estuvo muy comprometido con el club, pues antes de que empezara el partido estuvo en el campo animando a los jugadores del equipo que adquirió en 2021 junto con su amigo Rob McElhenney.

En la previa al partido, se arrodilló en el césped del estadio Racecourse Ground, en donde recogió un poco de pasto y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta; un gesto que que ya fue confirmado por McElhenney es un ritual que tienen ambos desde que compraron el club.

El también actor, le comentó al medio The Athletic que: "Cuando llego al campo, tengo la tendencia a tomar un poco de hierba y guardarla en mi bolsillo, así tengo un recuerdo del evento".

La compra que hicieron Ryan Reynolds y Rob McElhenney en 2021 ayudó al Wrexham a salir de 13 años de ser relegado en la competencia tanto local como internacional.

En abril de 2026, logró algo histórico tras conseguir su ascenso a la Championship (segunda división) luego de derrotar al Charlton Athletic 3-0 con goles de los ingleses Oliver Rathbone y doblete de Sam Smith.

El ascenso convirtió a Wrexham en el primer equipo en la historia del fútbol inglés en conseguir tres ascensos consecutivos en sus primeras cinco divisiones y este 2026 aspiran con llegar a la Premier League.

