La no renovación de Donnarumma con el PSG habría llegado al "punto de no retorno": esta es la radical decisión tomada por Luis Enrique

La no renovación del portero italiano Gianluigi Donnarumma con el París Saint-Germain Football Club (PSG) habría llegado al “punto de no retorno”.

Desde Francia trasciende que el guardameta del ‘país de la bota’ fue apartado del club parisino por órdenes del directivo Nasser Al-Khelaifi.

La ordenanza también fue acatada por el estratega español Luis Enrique Martínez, quien dejó a ‘Gigi’ fuera de la convocatoria de la Supercopa de Europa que se jugará este miércoles.

El arquero campeón de la Euro, edición 2020, habría manifestado internamente su deseo de marcharse del club hace unas semanas.

Esto, tras declinar la oferta de renovación del PSG por lo que los franceses se movieran rápido y contrataron a Lucas Chevalier procedente de Lille por unos 55 millones de euros.Con ese movimiento, cambió el panorama de Donnarumma ya que Luis Enrique habría decidido que el francés será el nuevo arquero titular del PSG.

Medios galos puntualizan que la determinación del entrenador español no tendría “vuelta atrás”, algo que tiene al italiano en una situación compleja.

Asimismo, acotan que la nueva aventura futbolística de Gianluigi Donnarumma estaría en Reino Unido.

En ese sentido, serían Chelsea y Manchester United, los clubes que ya iniciaron conversaciones con el arquero, pero todavía no hay una oferta formal.

El contrato del exportero con pasado en el AC Milan acaba en junio de 2026 con el elenco que administra Nasser Al-Khelaifi.

El peor escenario para Donnarumma: no irse en este mercado de fichajes, y quedarse en el PSG sin jugar por un año.

Espacios periodísticos especializados en deporte en Francia agregan que el PSG está dispuesto en venderlo por una cifra cercana a los 40 millones de euros.

Donnarumma llegó al PSG en 2021 y tras cuatro temporadas se volvió en una pieza esencial para el éxito del club.

Con los franceses, ‘Gigi’ obtuvo cuatro Ligas, una Champions League, cuatro Supercopas y dos Copas de Francia.