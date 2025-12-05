NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Selección Colombia

La selección Colombia ya tiene rival y fecha confirmada de su debut en el Mundial 2026

diciembre 5, 2025
Por: Luis Cifuentes
Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
La Tricolor ya conoce el día en el que comenzará el sueño mundialista del próximo año.

Este viernes se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026 que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá y por primera vez contará con 48 selecciones en disputa.

La selección Colombia conoció su suerte en la fase inicial del torneo, al tiempo que ya tiene rival y fecha confirmada para su debut.

Colombia quedó en el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y la llave del repechaje que saldrá entre Congo, Nueva Caledonia y Jamaica. Esta última selección que accederá a esa zona se conocerá en la fecha FIFA de marzo de 2026.

Así las cosas, este viernes también se conoció la fecha y el rival con el que la selección dirigida por Néstor Lorenzo debutará en la cita orbital.

La FIFA dio a conocer el calendario con anticipación teniendo en cuenta que el Mundial comenzará el 11 de junio.

De esa manera, como Colombia está ubicada el grupo K, el debut de dicha zona será el miércoles 17 de junio con sede y horario por confirmar por la FIFA.

En ese sentido, el debut de Colombia será ante Uzbekistán, mientras que Portugal lo hará ante la selección que se quede con la llave del repechaje. Dichos juegos se disputarán el 17 de junio.

