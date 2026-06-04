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Roland Garros

Tensión en Roland Garros: tenista rusa hace efusivo festejo tres vencer a su rival ucraniana y no hubo saludo en la red

junio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
La tenista rusa Mirra Andreeva (EFE)
La tenista rusa Mirra Andreeva (EFE)
Nerviosa y sin adaptarse a las condiciones climáticas, en especial el fuerte viento que soplaba en la Philippe Chatrier, Kostyuk no pudo entregar el desempeño notable de los últimos meses.

La tenista rusa Mirra Andreeva, de 19 años y número 8 del mundo, se clasificó para su primera final de Roland Garros al derrotar a la ucraniana Marta Kostyuk (15ª), por un claro 6-1 y 6-3.

Talento precoz que alcanzó las semifinales de Roland Garros en 2024 con tan solo 17 años, la siberiana entrenada por la española Conchita Martínez, en busca de su primer grande, se enfrentará el sábado en la final a su compatriota Diana Shnaider (23ª) o a la polaca procedente de la fase previa Maja Chwalinska (114ª).

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"Estoy muy contenta de la manera cómo he jugado, por haber podido vengarme de la final de Madrid (perdida ante Kostyuk) y por clasificarme para mi primera final de Grand Slam", declaró Andreeva a pie de pista.

En el partido más importante de su carrera, la ucraniana de 23 años, que estaba hasta ahora invicta en la gira de tierra y sumaba los títulos de Madrid y Rouen, fue una sombra de la tenista que había sido las últimas semanas, perdiendo en una hora y cuarto de partido.

Nerviosa y sin adaptarse a las condiciones climáticas, en especial el fuerte viento que soplaba en la Philippe Chatrier, Kostyuk no pudo entregar el desempeño notable de los últimos meses.

Fallona (17 errores no forzados en el primer set, 34 en total) y sin hacer daño con su servicio, la ucraniana sólo fue capaz de ganar uno de sus juegos al servicio, con lo que a la media hora de partido ya estaba un set abajo.

Cada vez más fuera de sí y sin encontrar su juego habitual con el que hacer daño a una Andreeva que sólo tenía que esperar los errores de su rival, Kostyuk parecía condenada cuando tenía una bola de break en contra que hubiera permitido a la rusa ponerse 5-1 arriba en el segundo set.

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Pero la ucraniana no sólo logró conservar su servicio, sino que en el juego siguiente logró el primer break del partido para igualar el marcador.

Sin embargo, la reacción apenas duró, ya que Kostyuk volvió a ceder su servicio en el juego siguiente, firmando su sentencia.

Con su clasificación, Andreeva iguala ya a su entrenadora, Conchita Martínez, quien jugó la final de Roland Garros en el año 2000 contra la francesa Mary Pierce.

De ganar el título, la rusa también igualaría a la española, que levantó un trofeo en un Grand Slam, pero no fue en París, sino en Wimbledon (en 1994 contra Martina Navratilova.

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