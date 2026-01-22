La tenista Naomi Osaka se disculpó por tenso intercambio de palabras en saludo en la red con su oponente Sorana Cirstea: lo que se supo de la situación

La tenista japonesa Naomi Osaka se mostró "confundida", este jueves, pero se disculpó tras un tenso intercambio de palabras y un gélido apretón de manos al final de su victoria en la segunda ronda del Abierto de Australia sobre la rumana Sorana Cirstea.

La japonesa, cuatro veces campeona de Grand Slam, derrotó a la experimentada rumana por 6-3, 4-6 y 6-2 en Melbourne y se enfrentará a la australiana Maddison Inglis, número 168 del ranking, en la tercera ronda del torneo.

Pero su actuación estuvo lejos de ser buena, con 41 errores no forzados y un partido que terminó con palabras de enfado en la red.

"Parece que se enfadó mucho por los 'vamos', pero da igual", dijo Osaka en su entrevista en la pista. "Intenté jugar bien. Creo que cometí muchos errores, pero lo hice lo mejor que pude. Es una gran jugadora. Creo que este fue su último Abierto de Australia. Siento mucho que se enfadara por eso", expresó.

Cirstea, en su 18 y último Abierto de Australia tras anunciar que 2026 será su última temporada, insistió en que no fue para tanto.

"No hubo drama. Fue solo un intercambio de cinco segundos entre dos jugadoras que llevan mucho tiempo en el circuito. Queda entre nosotras", dijo.

Al ser cuestionada sobre si los gritos de "¡Vamos!" de Osaka la habían molestado, se negó a revelar su opinión.

"No voy a hablar de eso", dijo. "Mira, este es mi último Abierto de Australia, llevo 20 años jugando, y creo que es algo más que una simple conversación de cinco segundos al final que tuve con Naomi".

En su rueda de prensa posterior al partido, Osaka, ganadora del Abierto de Australia en 2019 y 2021, afirmó que era la primera vez que le pasaba algo así.

"Nunca me había visto involucrada en algo así, así que no sé si deberíamos dejarlo en la pista y decir: '¿Qué tal?'", dijo. "Estoy un poco confundida. Supongo que estaba muy emocionada. También quiero disculparme".

“Creo que las primeras cosas que dije en la cancha fueron irrespetuosas. No me gusta faltarle el respeto a la gente. No es lo que hago”, resaltó la japonesa.

Osaka, cabeza de serie número 16, perdió su saque en el inicio del partido, pero se resarció con un potente revés ganador a la línea para recuperar el quiebre y ponerse 2-2.

La japonesa atacó de nuevo con un quiebre en blanco para el 5-3 cuando el servicio de Cirstea comenzó a fallarle y selló el set en 34 minutos.

Pero Cirstea se negó a rendirse y rompió el servicio para ponerse 2-0 arriba en el segundo set después de que la número 16 del mundo enviara un revés fuera. Osaka volvió a igualar, pero estuvo plagada de errores y la rumana se llevó el game decisivo del set.

Un quiebre fuera de la cancha revitalizó a Osaka, que quebró de inmediato para tomar el control en el tercer set.