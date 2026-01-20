La colombiana Emiliana Arango derrotó a tenista siete veces ganadora de Grand Slams en partido de dobles del Abierto de Australia

La tenista Emiliana Arango, número uno de Colombia, comenzó con pie derecho su participación en su primer juego de dobles del Abierto de Australia tras derrotar a una de las referentes históricas del tenis femenino.

Arango de la mano de su compañera, la francesa Elsa Jacquemot, vencieron a la histórica exnúmero uno del tenis mundial, la estadounidense Venus Williams, y su compañera de dupla, la rusa Ekaterina Alexandrova.

La joven deportista antioqueña junto con su coequipera Jacquemot superaron a la histórica tenista norteamericana Venus Williams y su pareja Alexandrova en sets corridos con parciales 7-6(3) y 6-4, en el inicio de la primera ronda de la categoría de dobles del Abierto de Australia 2026.

Tras este triunfo, la colombiana y la francesa esperan a sus siguientes rivales, que saldrán del juego entre las estadounidenses Jessica Pegula y McCartney Kessler, que se medirán ante la canadiense Gabriela Dabrowski y la brasileña Luisa Stefani, en un encuentro que se llevará a cabo en la noche de este martes, hora de Colombia.

VEA TAMBIÉN Reconocida tenista sorprendió al mundo con su extravagante look en su partido en el Abierto de Australia o

Emiliana Arango no será la única colombiana que haga presencia en la categoría dobles del Grand Slam, pues su compatriota María Camila Osorio hará debut en esta instancia de la competencia junto a la norteamericana Caty McNally, una dupla que se enfrentará el próximo miércoles 21 de enero ante Sofia Kenin y Laura Siegemund.

Tanto Arango como Osorio solo participarán en dobles, puesto que ambas quedaron eliminadas en la primera ronda del individual femenino, en el cual la antioqueña cayó ante la estadounidense McCartney Kessler por 6-3 y 6-2, mientras que la cucuteña fue eliminada a manos de la también estadounidense Ann Li.

Por su parte, Venus Williams, de 45 años, exnúmero uno del tenis mundial y multipremiada campeona de este torneo, se despidió de la competencia, luego de ser eliminada tanto del individual como de la categoría de dobles.