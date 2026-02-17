NTN24
Martes, 17 de febrero de 2026
Martes, 17 de febrero de 2026
Repechaje al Mundial

Aficionados se sorprenden tras conocer precios de entradas a importante partido de repechaje al Mundial 2026: cuestan menos de 12 dólares

febrero 17, 2026
Por: Luis Cifuentes
Selección de Bolivia en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Selección de Bolivia en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Recientemente, se conocieron los precios de las entradas para algunos encuentros de repechaje en marzo próximo.

Restan menos de cuatro meses para el comienzo del Mundial de 2026 que contará por primera vez con 48 selecciones, entre ellas, seis de Sudamérica.

No obstante, el número de selecciones sudamericanas podría ascender a siete si Bolivia logra concretar su clasificación a través del repechaje que se disputará el próximo mes.

Recientemente, se conocieron los precios de las entradas para el primer encuentro de la selección del Altiplano ante Surinam.

o

La Federación Boliviana de Fútbol hizo oficiales los precios de las entradas para el crucial juego de la selección sudamericana en su objetivo de regresar a un Mundial después de más de 30 años de ausencia.

Según informó en las últimas horas, la Federación Boliviana, las entradas para el primer encuentro de la repesca de Bolivia ante Surinam se encuentran desde menos de 12 dólares, un precio que ha sorprendido a los aficionados.

Cabe resaltar que el partido ante Surinam se disputará en Monterrey el 26 de marzo.

¡EL REPECHAJE AL ALCANCE DE TODOS! La FBF, junto a FIFA, anuncia precios accesibles para los partidos del repechaje en Monterrey. Surinam (26/03) desde USD $11,63, el 31/03 desde USD $17,44. Venta exclusiva por la plataforma oficial de FIFA”, informó la FBF.

A su vez, se dio a conocer que el partido ante Irak, en caso de que Bolivia gane el primero, estará disponible a partir de 17,44 dólares.

o

Los precios para los juegos de repechaje distan mucho de las entradas para los juegos del Mundial que arrancará el 11 de junio. Los aficionados y varias organizaciones se han quejado de que los precios de las entradas están muy elevados en las plataformas de reventa.

Temas relacionados:

Repechaje al Mundial

Mundial 2026

Fútbol

Selección de Bolivia

Surinam

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

En medio de alarmante caída en la erradicación manual de coca, Petro no tiene otra opción que volver al glifosato con drones y el respaldo de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Quiénes están detrás de la supuesta flotilla de ayuda humanitaria que buscaría llegar a Cuba?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió": familiares de presos políticos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica flotilla de activistas busca llevar "ayuda humanitaria a Cuba"; la presencia de la hija de Raúl Castro provoca rechazo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Suena hasta ridículo": expertos analizan la petición de Nicolás Maduro de ser incluido en la ley de amnistía que se debate en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Flotilla de ayuda humanitaria para Cuba - Foto de referencia: EFE
Crisis humanitaria

¿Quiénes están detrás de la supuesta flotilla de ayuda humanitaria que buscaría llegar a Cuba?

Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Venezuela

Pese a recompensa de 5 millones de dólares en EE. UU., Delcy Rodríguez hizo polémico nombramiento en posición clave del régimen

Petro - EFE
Gobierno Petro

En medio de alarmante caída en la erradicación manual de coca, Petro no tiene otra opción que volver al glifosato con drones y el respaldo de EE. UU.

s
Presos políticos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Delcy Rodríguez. (Canva y EFE)
Delcy Rodríguez

"Delcy Rodríguez traicionó y en organizaciones criminales la traición se paga": Antonio De la Cruz

Más de Deportes

Ver más
Cristiano Ronaldo junto a Miguel Veloso y Luis Cunha "Nani" | Foto: EFE
Futbolistas

Futbolista que jugó con Cristiano Ronaldo y fue campeón de la Eurocopa regresó del retiro para jugar en una exótica liga

Lionel Messi se proclamó con el Inter Miami de la MLS 2025 - Foto: EFE
Inter de Miami

Lionel Messi desató locura en Medellín: así fue su llegada con Inter Miami

Yeferson Soteldo, jugador de Fluminense - Foto: EFE
Fluminense

Fluminense rompe el mercado de fichajes y trae a un titular de La Vinotinto, que será compañero de Soteldo, para afrontar la Copa Libertadores

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca. (EFE)
Cumbre Trump-Putin

La Casa Blanca y Petro emiten sus primeras reacciones tras hermético encuentro que mantuvieron los presidentes de Colombia y Estados Unidos

Donald Trump, presidente de EE. UU. / María Corina Machado, premio Nobel de la Paz - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump confirma que habló nuevamente con María Corina Machado: "Tenemos una muy buena relación"

Aeropuerto de Barajas, Madrid - Foto: EFE
Visado

Unión Europea advierte que reforzará seguimiento y podría tomar "medidas restrictivas" a las exenciones de visas de las que gozan países como Colombia

Cristiano Ronaldo junto a Miguel Veloso y Luis Cunha "Nani" | Foto: EFE
Futbolistas

Futbolista que jugó con Cristiano Ronaldo y fue campeón de la Eurocopa regresó del retiro para jugar en una exótica liga

Pedro Sánchez, presidente de España - Foto: AFP
Gobierno de España

Gobierno de España anuncia la prohibición de redes sociales para menores de 16 años

Un hombre observa casas afectadas por incendios forestales este domingo, en Penco (Chile)-Foto: EFE
Incendios en Chile

Chile enfrenta incendios forestales devastadores con 18 muertos: experto analiza la situación

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Ucrania

A casi cuatro años de la invasión rusa, Zelenski dice que Ucrania solo celebrará elecciones si hay "alto el fuego" y "garantías de seguridad"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre