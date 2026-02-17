Aficionados se sorprenden tras conocer precios de entradas a importante partido de repechaje al Mundial 2026: cuestan menos de 12 dólares

Restan menos de cuatro meses para el comienzo del Mundial de 2026 que contará por primera vez con 48 selecciones, entre ellas, seis de Sudamérica.

No obstante, el número de selecciones sudamericanas podría ascender a siete si Bolivia logra concretar su clasificación a través del repechaje que se disputará el próximo mes.

Recientemente, se conocieron los precios de las entradas para el primer encuentro de la selección del Altiplano ante Surinam.

La Federación Boliviana de Fútbol hizo oficiales los precios de las entradas para el crucial juego de la selección sudamericana en su objetivo de regresar a un Mundial después de más de 30 años de ausencia.

Según informó en las últimas horas, la Federación Boliviana, las entradas para el primer encuentro de la repesca de Bolivia ante Surinam se encuentran desde menos de 12 dólares, un precio que ha sorprendido a los aficionados.

Cabe resaltar que el partido ante Surinam se disputará en Monterrey el 26 de marzo.

“¡EL REPECHAJE AL ALCANCE DE TODOS! La FBF, junto a FIFA, anuncia precios accesibles para los partidos del repechaje en Monterrey. Surinam (26/03) desde USD $11,63, el 31/03 desde USD $17,44. Venta exclusiva por la plataforma oficial de FIFA”, informó la FBF.

A su vez, se dio a conocer que el partido ante Irak, en caso de que Bolivia gane el primero, estará disponible a partir de 17,44 dólares.

Los precios para los juegos de repechaje distan mucho de las entradas para los juegos del Mundial que arrancará el 11 de junio. Los aficionados y varias organizaciones se han quejado de que los precios de las entradas están muy elevados en las plataformas de reventa.